Su mujer, India Sweetney, ha compartido un comunicado a través de Facebook, sin detallar las causas de la muerte del deportista

Fue jugador en equipos como los New York Knicks o los Chicago Bulls, entre otros, además de poseer experiencia en el baloncesto de Puerto Rico y Uruguay

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Michael Sweetney, exjugador de la NBA, ha fallecido este jueves a los 43 años, según ha informado su familia en redes sociales. Ha sido su mujer, India Sweetney, quien ha compartido un comunicado a través de Facebook, sin detallar las causas de la muerte del deportista norteamericano.

"Con el corazón destrozado, anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro amado Michael", se lee en la publicación. "Conocer a Mike Sweetney era quererlo. Sus hijos eran la luz de su vida, y vivió cada día para darles la mejor vida posible", ha escrito India Sweetney.

Cuatro temporadas en la NBA, además de entrenador universitario

Nacido en Washington DC, Sweetney fue jugador de baloncesto en equipos como los New York Knicks o los Chicago Bulls, entre otros, además de poseer una amplia experiencia en el baloncesto puertorriqueño y uruguayo.

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Sweetney jugó tres temporadas en la universidad de Georgetown antes de ser seleccionado en el puesto número 9 del draft de 2003 por los Knicks. Sin embargo, tras cuatro años en la NBA (dos en los Knicks y dos en los Bulls), el ala-pívot probó se marchó fuera de Estados Unidos.

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Entre 2009 y 2017, Sweetney pasó por las ligas de China, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, antes de dar el salto a los banquillos para ejercer como entrenador asistente en la Universidad Yeshiva de la División III en la ciudad de Nueva York. Una vez retirado, se convirtió en un prominente promotor de la salud mental.