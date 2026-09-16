“Estaba haciendo ejercicio y, 10 minutos después, la encontraron inconsciente”, ha señalado el entrenador del Tulsa americano, en el que trabajaba

"Estaba embarazada de su primera hija", han confirmado desde el entorno próximo a la familia

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Kayla Saager-Beckley, exfutbolista con reconocida trayectoria en la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) de Estados Unidos durante su paso por la Universidad de Binghamton, ha muerto de forma repentina e inesperada a los 30 años mientras realizaba ejercicio.

La joven, que llegó a ser la capitana de su universidad en el equipo de fútbol, estaba embarazada y era esposa de John Beckley, segundo entrenador del equipo de fútbol americano de Tulsa, en el que ella había comenzado a trabajar para la captación y reclutamiento de futbolistas.

La muerte de Kayla Saager-Beckley

Sin que se hayan revelado aún oficialmente las causas de la muerte, Tre Lamb, entrenador del Tulsa, ha explicado que Kayla “estaba haciendo ejercicio y, 10 minutos después, la encontraron inconsciente”.

“Estaba embarazada de su hija, Sawyer. Ha sido un momento difícil para nuestro equipo técnico. Anoche celebramos un acto en su memoria. Sólo pedimos que por favor reces por las familias Saager y Beckley”, ha señalado, conmocionado por la triste noticia.

Mensajes de condolencias a la exfutbolista desde la NCAA

Tras conocerse su deceso, la Universidad de Binghamton, con la que brilló en su carrera futbolística en la NCAA, ha lamentado el fallecimiento y ha querido recordarla: “El equipo de fútbol femenino de Binghamton está profundamente entristecido. Kayla era una delantera peligrosa y dinámica, con un don innato para marcar goles, y sus aportaciones ayudaron a elevar la competitividad y el prestigio de nuestro programa”, han señalado, destacando su talento y su personalidad.

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La exfutbolista llegó a jugar para Binghamton, NC State y West Virginia, siendo incluso elegida ‘Delantera del Año de la America East’ y seleccionada para el primer equipo de la 'All-ECAC', un reconocimiento deportivo otorgado por la ‘Eastern College Athletic Conference’, que reconoce a los mejores atletas universitarios de la temporada en Estados Unidos.

No en vano, con un promedio de goles de 0,53 por partido, las cifras de Kayla están en el primer puesto en la historia de la Universidad de Binghamton.

Tras terminar en la NCAA, llegó además a jugar de forma profesional en República Checa, si bien ahora se dedicaba a la captación de jugadores en el Tulsa.

A ese respecto, desde la cuenta de National Scouting Report (NSR), agencia estadounidense dedicada al reclutamiento y exploración de atletas estudiantes para ayudarlos con sus becas en universidades de la NCAA, han confirmado también la triste noticia expresando sus condolencias.

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“La familia de NSR está devastada por el repentino fallecimiento de Kayla Saager-Beckley, miembro del equipo de scouting de NSR. Kayla fue una destacada jugadora y entrenadora antes de convertirse en una de las mejores ojeadoras de fútbol del país. Pero, más importante aún, era esposa, hija, futura madre y amiga. Era una querida integrante de la familia NSR y se preocupaba profundamente por las atletas con las que trabajaba. Creía en cada una de ellas y estaba comprometida con ayudarlas a perseguir sus sueños de competir a nivel universitario”, escriben, recordándola.

En el mismo comunicado, añaden: “Por ahora, simplemente les pedimos que se unan a toda la familia NSR para recordar a Kayla y que tengan presentes en sus pensamientos y oraciones a su esposo, su familia, sus amigos y todos sus seres queridos durante este momento inimaginablemente difícil. El impacto que Kayla tuvo en sus atletas y en la familia NSR no será olvidado. La echaremos de menos más de lo que las palabras pueden expresar”.