Celia Molina 21 ENE 2026 - 11:14h.

El futbolista del Getafe C.F. ha publicado un emotivo texto en el que se despide de su padre, víctima del accidente ferroviario de Adamuz

El pasado 20 de enero, el Getafe C.F. confirmó la muerte del padre del jugador David Cordón, alias 'Davinchi', en el trágico accidente ferroviario de Adamuz, a los 50 años de edad. "Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador Davinchi, en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba", comunicó el club madrileño.

El padre del futbolista iba en el tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva después de acudir al partido de LaLiga EA Sports entre el Getafe y el Valencia en el Coliseum (0-1). Por tanto, ha sido una de las víctimas del trágico accidente que ya se ha cobrado la vida de 42 personas. Identificado el cuerpo, el Recreativo de Huelva, club en el que se formó Davinchi, también dio la triste noticia. Y, ahora, ha sido el propio Davinchi quien ha escrito un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a su progenitor:

"Te demostraré que puedo con todo, papá"

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez “Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino”, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá", ha dicho el futbolista.

El texto viene acompañado por un carrusel de fotografías, en las que Davinchi, de mayor y de pequeño, aparece disfrutando de la vida (y del deporte), junto a su padre. Entre los múltiples comentarios que ha generado esta emotiva despedida, en la que el joven le promete que siempre seguirá adelante, el Getafe C.F. ha vuelto a expresar su dolor, no solo por lo mal que lo está pasando su futbolista, sino por haber conocido de primera mano a David Cordón: "Quienes conocimos a tu padre sabemos la gran persona que era y que ahora te guía desde el cielo. Estamos contigo", le han repetido desde las redes sociales.

Tres días después del accidente en el que el tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló a la altura de Adamuz, invadiendo el carril contiguo y chocando con un ALVIA que apareció a los 20 segundos, se ha hecho pública la llamada que el maquinista del Iryo hizo cuando el tren se detuvo. En un principio, éste creyó que había sufrido un "enganchón" pero, al bajarse del tren y ver lo que había ocurrido, informó de un descarrilamiento y solicitó que los servicios de emergencia acudieran a la zona lo más rápido posible, porque había "heridos" en los vagones. También solicitó que se detuviera el tráfico por la vía que había invadido, pero desde Atocha le dijeron que no había ningún otro tren en camino.