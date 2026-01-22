El funeral se ha celebrado este jueves en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva

HuelvaLos familiares y allegados del exfutbolista David Cordón, fallecido en el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, han asistido al emotivo funeral celebrado este jueves en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.

Junto a su madre, hermano y seres queridos se ha podido ver al hijo del fallecido, el futbolista del Getafe ‘Davinchi’, profundamente emocionado en la despedida de su padre, al que ya dedicó unas bonitas palabras en redes sociales tras confirmarse su fallecimiento.

"Sé que el Señor de las Penas y la Virgen del Amor te tienen a su lado y juntos me guiaréis durante toda mi vida. Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad y siempre recordaré aquello que tanto nos decías; siempre felices y hacia delante. Todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo. Como me dijeron una vez “Cuando el camino se hace duro, solo los duros hacen el camino”, tú fuiste siempre un luchador y me lo enseñaste desde el primer momento. Ese es el mayor acto de amor que puedo hacer por ti, demostrar que puedo con todo y que nunca me rendiré. Te amo, papá", publicó junto con unas fotografías repasando bonitos momentos juntos.

David Cordón padre viajaba en el tren Alvia que realizaba la ruta de Madrid a Huelva el pasado domingo 18 de enero, siendo una de las 43 víctimas mortales que dejó el accidente de trenes en localidad cordobesa de Adamuz.

La provincia de Huelva contabiliza un total de 27 víctimas mortales el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo, la más afectada en cuanto a número de fallecidos.

De este modo, este miércoles se confirmaba el fallecimiento de una mujer cubana afincada en Bellavista, núcleo del municipio de Aljaraque, que se encontraba desaparecida, así como este mismo jueves se ha confirmado el fallecimiento de la joven de Lepe que constaba también como desaparecida, aunque aún no se había confirmado su identificación.