Claudia Barraso 14 AGO 2026 - 20:29h.

Bad Bunny ha publicado una carta despidiéndose de Prichard Colón en un medio puertorriqueño

Muere el boxeador Prichard Colón tras luchar 10 años con la lesión neurológica que le produjo un combate

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Muchos aficionados al boxeo y quienes conocían a una de sus leyendas, Prichard Colón, siguen de luto al enterarse de su reciente fallecimiento después de que haya estado luchando 10 años contra las graves secuelas que le dejó la lesión neurológica provocada en el que fue su último combate.

Este pasado jueves, fue su padre quien confirmó a través de redes sociales la terrible noticia de que su hijo “se había marchado a un mundo mejor”. Prichard sufrió una lesión neurológica irreversible que le dejó más de un año en coma y cuando despertó, las secuelas eran aún más grave.

Fue de un fuerte golpe en la nuca y, aunque el boxeador siguió el combate, desde que recibió ese puñetazo sabía que algo no estaba yendo bien. Aún así, han sido 10 años en los que el joven puertorriqueño no ha dejado de luchar ni un solo día por tener una buena vida, pese a todos los dolores que seguía padeciendo.

Puerto Rico en especial está llorando la terrible pérdida y algunos de sus amigos y compatriotas, como Bad Bunny, han querido rendirle un homenaje por todos estos años de incansable lucha. Así lo ha hecho a través de una carta de despedida publicada en el periódico local ‘El Nuevo Día’ que firmaba con su nombre completo y con la que ha querido hacer una referencia a su infancia.

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Siguió su carrera empezando la suya

“Yo era de los que veían peleas todos los sábados, no importa quién peleara. También creo que el hecho de tener una cultura boxística como la que tenemos en Puerto Rico, le añade una pasión adicional a esa afición que siento por el deporte y el cariño que le tengo a nuestras figuras”. Como él mismo explica en la carta, comenzó a seguir al invencible Colón en 2014, cuando sus carreras apenas acababan de despegar.

“Era un joven prospecto de Puerto Rico al que le tenía mucha fe. A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él, y el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran. Honestamente yo tenía el presentimiento de que él sería ‘el próximo’. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo”.

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Así ha confesado que le despedirán y “lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgullosos. Nunca lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él”, termina diciendo en el emotivo comunicado que quiso hacer público en el medio puertorriqueño.