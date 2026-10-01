Gonzalo Barquilla 01 OCT 2026 - 16:49h.

Jaime Zani, un futbolista español de 20 años, sufrió una parada cardíaca en EEUU y su familia pide ayuda para su recuperación

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Jaime Zani, futbolista español de 20 años de los UIC Flames, equipo que compite en la NCAA Division I, la máxima categoría del fútbol universitario estadounidense, se encuentra hospitalizado después de sufrir una parada cardíaca mientras dormía hace aproximadamente un mes, un episodio que provocó que su cerebro permaneciera demasiado tiempo sin recibir oxígeno. Desde entonces, el joven se encuentra inmerso en un largo proceso de recuperación mientras sus padres y su hermano Guillermo permanecen a su lado, afrontando también los gastos derivados de su atención médica y futura rehabilitación.

La familia se desplazó inicialmente hasta Míchigan, donde ocurrió el episodio y donde Jaime permaneció ingresado durante dos semanas, según ha explicado su hermano. Posteriormente consiguieron trasladarlo a Chicago, donde continúa su recuperación. "Esto va a ser un proceso muy largo y muy duro para él", ha precisado Guillermo en un vídeo difundido en redes sociales, en el que reclama ayuda mediante donaciones o simplemente compartiendo su situación para que llegue a más personas.

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El caso ha movilizado también al Salamanca UDS, club en cuya cantera militó Jaime, que ha difundido un llamamiento para ayudar a la familia. A través de una campaña de GoFundMe creada con autorización de los Zani se están recaudando fondos para cubrir necesidades básicas, gastos médicos y de rehabilitación y, si fuera necesario, el traslado del joven de vuelta a España. La campaña había superado ya los 30.000 euros, frente a un objetivo inicial de 60.000, mientras sus compañeros de equipo han mostrado su apoyo con una camiseta con el apellido del futbolista.

"A mi hermano pequeño se le ha parado el corazón mientras dormía"

Guillermo Zani ha contado en un vídeo la situación que atraviesa su familia desde que recibieron la noticia. "Nunca pensé que haría un vídeo así, la verdad, pero a mi hermano pequeño se le ha parado el corazón mientras dormía", ha explicado en Instagram, antes de detallar que el cerebro de Jaime estuvo "bastante tiempo sin recibir oxígeno". El joven se trasladó a Estados Unidos para estudiar y continuar desarrollando su carrera como futbolista. Su "sueño" siempre ha sido dedicarse a este deporte.

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Según relata su hermano, sus padres y él llevan aproximadamente un mes en Estados Unidos acompañando a Jaime. Durante las primeras dos semanas permanecieron en Míchigan y después lograron trasladarlo a Chicago. "Va a llevar mucho tiempo y vamos a necesitar ayuda, sobre todo por el tema del transporte y los gastos médicos de un largo proceso de rehabilitación", explica Guille al pedir colaboración. La familia ha destacado que, en el primer hospital en el que Jaime estuvo en Míchigan, las enfermeras decidieron crear la campaña de GoFundMe para ayudarles, una recaudación de fondos que también difunde el UIC Flames a través de las redes sociales.

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El Salamanca UDS pide ayuda para su excanterano

El Salamanca UDS también ha compartido el caso a través de sus redes sociales para pedir ayuda. El joven pasó por las categorías inferiores del club. La entidad recuerda que el futbolista "tiene amigos" en Salamanca y anima tanto a realizar una donación como a compartir la información para que pueda llegar a más personas.

"Hoy queremos pediros ayuda por Jaime Zani", señala el club en su mensaje, en el que explica que el jugador se encontraba disputando al fútbol en Estados Unidos cuando sufrió la parada cardíaca mientras dormía. El Salamanca UDS también ha trasladado su apoyo a los familiares y amigos del joven y ha difundido el vídeo de su hermano junto al enlace de la campaña de recaudación.

Una campaña para afrontar los gastos de la familia

La campaña de GoFundMe 'A Fight Far From Home' fue creada por Sarah Kerspilo para un familiar directo de Jaime con autorización de la familia. En el texto de la iniciativa se explica que los familiares tuvieron que desplazarse de manera inesperada desde España hasta Estados Unidos y que permanecen junto a la cama del joven, mientras afrontan las dificultades de encontrarse en un país extranjero y los gastos derivados de su estancia.

La recaudación está destinada a cubrir inicialmente comida, ropa y otros artículos de primera necesidad para los familiares, además de los gastos que puedan surgir durante el proceso médico. La propia campaña advierte de que todavía se desconoce cuál será la cobertura del seguro y contempla que pueda ser necesario afrontar también el traslado de Jaime a España.

Jaime Zani, de la cantera del Salamanca UDS a triunfar en EEUU

Jaime Zani Puicercus nació en Madrid y creció en Valladolid, donde pasó por el CD Arces y posteriormente por la cantera del Salamanca UDS. El joven dio el salto a Estados Unidos para compaginar sus estudios con el fútbol y se formó en Central Community College, donde cursó un Associate of Science en Ciencias del Deporte. Durante su trayectoria también pasó por el filial del Salamanca UDS y ha ido dando pasos en su carrera hasta convertirse en futbolista de los UIC Flames.

Antes de llegar a Chicago, Jaime jugó en Central Community College y LSU Shreveport, donde destacó como delantero y fue reconocido por sus registros goleadores. En enero de 2026 se incorporó a los UIC Flames, que compiten en la NCAA Division I, la máxima categoría del fútbol universitario estadounidense. Allí continuaba desarrollando su carrera deportiva mientras completaba su formación académica hasta que sufrió la parada cardíaca que le mantiene hospitalizado. Todos sus compañeros le apoyan en este momento tan difícil.