Cristiano abandona la concentración tras las palabras de su seleccionador, Jorge Jesús.

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Terremoto en Portugal. La imagen de Cristiano calentando para luego no jugar ni un minuto sorprendió a todos. Y tras ella se han sucedido los acontecimientos y las polémicas. El abandono del entrenamiento de la selección portuguesa de fútbol del futbolista y la reacción de Jorge Jesús, el seleccionador que dijo a los medios que “no había ningún problema” con el futbolista y que CR7 “no se negó a entrenar”.

Los medios portugueses informaban, no obstante, de que Cristiano iba a dejar la concentración de Portugal y que un avión privado le iría a buscar a Copenhague para traerle a Madrid. Y es lo que finalmente ha sucedido. Cristiano mantuvo un encuentro en la tarde de este miércoles con Pedro Proença, presidente de la federación, y Jorge Jesus, para acercar posturas, sin éxito alguno.

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Cristiano Ronaldo ha asegurado que próximamente "dará las razones" por las que decidió marcharse de la concentración para los primeros cuatro partidos de la UEFA Nations League.

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“Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

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La espantada de Cristiano responde a las palabras de Jorge Jesus en la rueda de prensa. "Quiero hacer una introducción. Lo más importante es el objetivo que perseguimos en Copenhague. Se trata de respetar a nuestro rival; jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23. Pueden hacerme las preguntas que quieran sobre cualquiera de ellos. En cuanto a Cristiano Ronaldo, una pregunta es muy poca. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas sobre él. Cristiano no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca...”.

En rueda de prensa, el seleccionador dejó claro que había hablado con CR7 y había creado un plan como con Bruno Fernandes. "Le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él".

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El seleccionador dijo que Cristiano nunca rechazó nada y que estaba dispuesto a estar en el banquillo. En cuanto al tiempo que estuvo calentando sin jugar, el seleccionador también fue tajante. “No hubo ningún incidente. Le dije a Cristiano que no iba a jugar estos dos partidos. Pensé durante el partido que tal vez lo necesitaría y que calentaría. Y entonces no lo puse a jugar. Cualquier jugador, cuando estamos calentando durante 20 o 30 minutos, y luego no entra. Nadie está contento con eso. Mucho menos Cristiano. Mucho menos Pelé, Maradona. ¿30 minutos, yo, Pelé o Maradona? Esa es la situación. Los derechos son iguales y como entrenador decidí que no jugaría". El seleccionador señaló que no había ningún problema, pero vista la reacción de Cristiano, alguno había.