Gustavo Oliva ha dejado claro que continúa con vida aunque su enfermedad se encuentra en fase irreversible

La emotiva despedida de Gustavo Oliva, a sus 58 años: “Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve”

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El jugador y entrenador de pádel, Gustavo Oliva, ha aclarado cuál es su situación actual después de que se viralizase su carta de despedida en redes sociales. El deportista catalán padece un cáncer colorrectal con metástasis en el hígado, bazo y numerosos ganglios y quiso compartir en redes sociales cómo estaba afrontando este duro momento.

"Perdonar a todos la confusión. La evolución de la enfermedad ya es irreversible, y quería solo dar un par de consejos mientras lo podía hacer. Todavía estoy vivo aquí en la Tierra. Siento haberme expresado mal", ha explicado en sus redes sociales.

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"Quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas", dice el deportista

Gustavo Oliva ha dejado claro que continúa con vida aunque su enfermedad se encuentra en fase irreversible tras serle detectada a finales de 2023. El deportista ha querido insistir en que su carta tiene el propósito de compartir su experiencia y recordar la importancia de las revisiones médicas.

El jugador de pádel reconoce que durante años no había tenido problemas importantes de salud y que esa confianza le llevó a descuidar algunos controles: "Quizás por ello y exceso de confianza no seguí unas normas básicas de prevención". Cuando aparecieron los primeros síntomas, la enfermedad ya estaba avanzada. Por eso, quiere recordar la importancia de acudir al médico: "Por si ayuda a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención".

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Su carta de despedida

El entrenador de pádel publicó una carta de despedida que causó confusión entre sus seguidores. "Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones", comenzó diciendo en su publicación. "Irte con 58 años en nuestros tiempos y nuestro entorno es pronto", lamentó sobre lo duro que ha sido afrontar la muerte a los 58 años.

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Oliva quiso recalcar que no quería centrarse solo en la tristeza y quiso agradecer todo lo que había podido vivir: "A lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida muy completa y feliz". Sus palabras terminaban con una despedida que también contribuyó a generar dudas sobre su estado: "Hasta siempre familia. Hasta siempre amigos".

La publicación recibió numerosos viajes de apoyo como el de su hija, quien quiso expresarle públicamente cuánto le quiere: "El mejor papá que puedas tener, el que yo podría desear, gracias infinitas por todo. La luz eres y siempre guiarás mi camino". "Disfrutemos de los días maravillosos que nos quedan porque son lo más valioso de esta vida. Te amo infinitamente para siempre", añadió sobre sus ganas de aprovechar estos últimos momentos.

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Las reacciones a su publicación

El extenista Álex Corretja también le agradeció su amistad y todo lo aprendido a su lado. Así, reconoció en catalán lo difícil que resulta encontrar palabras en un momento tan triste y aseguró que siempre conservará los recuerdos compartidos. Bárbara Goenaga, actriz y mujer de Borja Sémper, fue otra de las personas que quiso dedicarle unas palabras: "Sabes todo sobre la vida, el propósito, la importancia de vivir cada segundo... Qué maravilla de palabras, gracias y enhorabuena por sentirlo así, a ti y a tu familia".

Beatriz Rico destacó la actitud del deportista ante la enfermedad: "Qué bonitas palabras. Cuánta generosidad, agradecimiento y serenidad producto de una conciencia en paz". Y a estos mensajes se sumó el de Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, que escribió: "¡Maestro de vida! Rezo por ti y por tu familia".