Así es el proceso de voto exterior por la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre

Los candidatos entran en la recta final de la campaña volcados en movilizar a su electorado y convencer a los indecisos: "Que no se relaje nadie"

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A tan solo unos días de que se produzcan las elecciones generales en España, pero muchos descendientes de ciudadanos españoles ya han depositado sus votos en las urnas de cartón que han sido tan duramente criticadas por la oposición.

El reportero Carlos Palomino confirma desde Buenos Aires, Argentina, que las sensaciones tras el primer voto exterior de cara a las elecciones, son múltiples. Algunos dudan de qué pasarán con los papeles que han depositado en esas urnas de cartón en el consulado.

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En Argentina, uno de los países con más españoles del mundo, se ha notado la Ley de Nietos por la que permite votar a descendientes españoles. El reportero confirma que en los cuatro primeros días de la semana electoral, en la ciudad solo se han acercado 4.000 personas a votar.

Muchos testigos esperan que los votos sirvan para algo y que de verdad tengan un peso en las elecciones españolas, porque aseguran que mucha gente se ha movido y "se ha gastado mucho dinero en papeles para justificar que sus abuelos vinieron en el exilio".

Así es el proceso hasta que llegan los votos a España

Las incógnitas que surgían en la sala de votaciones también han aparecido en la campaña electoral, con la crítica por parte de la oposición del Gobierno. Feijóo cuestionaba las urnas de cartón utilizadas en estos países para hacer llegar esos votos exteriores.

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Aún así, Pedro Sánchez ha comunicado que tiene claro que "PP y Vox no van a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre". Además, el Tribunal Supremo determinó que los votos de los expulsados del censo electoral no fueran a la urna sino que se mantuvieran aparte.

La votación en los consulados dura en total seis días y al final de cada uno de ellos, la urna queda precintada. Al final de esas jornadas, siempre de cara al público, se cuentan los sobres, se levanta un acta y se envían por valija diplomática a las Juntas Electorales Provinciales. Con los sobres apartados también se levanta un acta y se envía, pero las Juntas Electorales Provinciales no las cuentan, los guardan.