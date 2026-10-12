Batalla campal entre ultras del Sevilla y del Levante UD en los alrededores del Ciutat de València

Los ultras de ambos equipos han protagonizado una brutal batalla campal en los alrededores del Ciutat de Valencia.

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A pocas horas del encuentro que cerrará la jornada 8 de LaLiga EA Sports entre Levante Unión Deportiva y Sevilla Fútbol Club, los ultras de ambos equipos han protagonizado una brutal batalla campal en los alrededores del Ciutat de Valencia según ha adelantado À Punt Esports a través de sus redes sociales.

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Según puede verse en las imágenes, los ultras del combinado granota fueron a buscar a los del cuadro nervionense, que se encontraban ya en los aledaños del estadio levantinista, siendo recibidos de forma hostil y abandonando la zona tras diversos lanzamientos de objetos por parte de los sevillistas.

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Uno de los grandes motivos de este enfrentamiento parece haber sido la buena relación existente entre los Ultras Levante y los grupos ultras del Real Betis Balompié, algo que quedó patente tanto en la última jornada del pasado curso liguero como en el enfrentamiento entre ambos equipos que se saldó con goleada a favor del cuadro granota por cinco a tres.