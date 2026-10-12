Javier Villanueva Malena Guerra 12 OCT 2026 - 15:42h.

Ceuta presenta dos caras ante la llegada de los Reyes: de las zonas 'limpiadas' a los barrios ocupados.

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La inminente visita de los Reyes a la ciudad de Ceuta ha acelerado las tareas de limpieza. Las playas ya están despejadas. Ayer era desmantelado el último asentamiento que quedaba en ellas y ahora las tareas se centran en retirar todos los restos y enseres de los migrantes.

A menos de 24 horas de que los reyes visiten Ceuta, las tareas de limpieza continúan en una playa que ya luce de otra manera. Las detenciones se producen hasta a las puertas del colegio al que van a ir los Reyes. Los operarios trabajan en la limpieza de los espacios públicos mientras en las playas ya no hay ni rastro de los migrantes. Todo después del desalojo del asentamiento de El Guano.

"Han limpiado las playas para enviarlos a los barrios".

La realidad en Ceuta hoy comulga entre unos operarios que dan la última capa de pintura y la policía persiguiendo a un grupo de inmigrantes. Mostrar la mejor de las caras posibles para la visita de los reyes, para felicidad de muchos que solo recriminan la tardanza, y la Ceuta que a nadie le gusta, con inmigrantes escondidos en pisos patera, cuevas o bosques. Ahí es donde los ceutíes también se muestran críticos. "Han limpiado las playas para enviarlos a los barrios".

En el último fin de semana se han desalojado 600 personas en El Guano. La mitad ha abandonado la ciudad autónoma, con un retorno voluntario a Marruevos, pero aún quedan muchos inmigrantes vagando por las calles y asentamientos en el Tarajal.

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Tras el desalojo de todos los grandes asentamientos establecidos en espacios públicos, el Gobierno central centrará su atención en las barriadas.

Según ha relatado De la Encina, la expulsión de los migrantes que habían acampado en Benítez, El Trampolín y El Guano pone fin prácticamente —a la espera de una última intervención en El Tarajal— a la primera fase de una estrategia planificada de la que las actuaciones en las barriadas serán continuación.

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Así lo ha desvelado hoy el delegado del Gobierno, David de la Encina, en el transcurso de una comparecencia pública. “Pronto vamos a dar a los vecinos de la periferia la respuesta que demandan, que se enmarca dentro de una segunda fase consistente en intervenciones policiales coordinadas en los barrios”, ha avanzado el delegado.

La Delegación ha facilitado los datos definitivos sobre la operación que ayer domingo concluyó con la conducción de las personas que ocupaban los terrenos de El Guano. Según las cifras aportadas por el delegado, el dispositivo trasladó a 600 migrantes, de los cuales 348 decidieron retornar voluntariamente a Marruecos. Otros 178 eran menores de edad que fueron trasladados a un dispositivo seguro gestionado por la Ciudad Autónoma.

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Las autoridades trabajan ahora en el que será su objetivo más inmediato: el levantamiento del asentamiento que todavía alberga a centenares de migrantes en El Tarajal. De la Encina ha garantizado que Ceuta dispone en la actualidad de plazas de acogida suficientes para albergar a todas las personas que, una vez ejecutada la operación, serán removidas de esta zona del municipio.

El delegado del Gobierno se ha felicitado por la eficacia demostrada por los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado en la ejecución de los distintos operativos promovidos para el desmantelamiento de los campamentos irregulares. “Tenemos en España a la mejora policía de Europa, y, en Ceuta, a los mejores de todos ellos”, ha celebrado De la Encina, quien ha recordado que en el transcurso de estos dispositivos los agentes no recurrieron en ningún momento al empleo de la fuerza.

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) compartía la semana pasada con De la Encina su inquietud por los movimientos de migrantes hacia zonas de monte en la ciudad. Hoy, el delegado ha negado que existan grandes concentraciones de personas extranjeras en las áreas forestales, una conclusión que es el resultado del trabajo desarrollado por las fuerzas de seguridad del Estado. Un operativo ha monitorizado estas zonas mediante patrullas y con el uso de cámaras térmicas.

“No digo que no haya alguna persona o grupo en los montes de Ceuta, pero sí que descarto que existan concentraciones importantes actualmente —ha subrayado De la Encina—. Me comprometo a que todas aquellas personas que estén indebidamente en los montes también serán desalojadas”.

Las barriadas, nuevo lugar de asentamiento de inmigrantes

El representante del Gobierno central en Ceuta ha reconocido que, si bien el trabajo para el desmantelamiento de los grandes asentamientos ha arrojado ya resultados, las barriadas siguen siendo un territorio donde “todavía queda mucho por hacer”: “Como digo que en los montes hay tranquilidad, reconozco que en las barriadas hay motivos para la preocupación por lo que, ahora, se convertirán en la ocupación del Gobierno durante las próximas semanas”.

La realidad es que los inmigrantes no van a poder salir libremente del cementerio musulmán en una zona donde se han llevado a cabo detenciones. Mayoritariamente están en las barriadas, donde la presión migratoria y los problemas de convivencia continúan. "Lo suyo es que los echen no que los lleven de un lado a otro".

Por eso lo vecinos hablan de la normaldiad engañosa en la ciudad autónoma. Como señala Kissi Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, "hay gente que no quieren ser filiadas, no reconocidas, que se esconde por el monte o por las barriadas de la ciudad dificultando y perturbando aún más la convivencia difícil que tenemos en la ciudad".