José Rocamora 12 OCT 2026 - 16:00h.

Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en Ceuta a finales de julio

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Hoy hemos sabido, por información del diario El País, que los días 30 y 31 de julio la incursión no fue solo de miles de migrantes, sino que buques de guerra marroquíes también entraron, sin permiso, en aguas de Ceuta. Es algo muy poco frecuente. Coincidiendo con esa avalancha, una fragata de la Marina Real de Marruecos y varias patrulleras ocuparon aguas españolas.

Esto se consideró una vulneración intencionada de nuestro espacio marítimo y Defensa llevó a cabo un despliegue disuasorio con un buque y una fragata, que tras una avería, fue sustituida por otra. La tensión aumentó esos días y casi se produce un choque entre embarcaciones de ambos países.

Pedro Sánchez confirma el desafío marroquí

Se trató de todo un desafío, un acto deliberado, en unas aguas que Marruecos no reconoce como españolas. España considera aguas territoriales las doce millas que hay desde Ceuta y Melilla. Sin embargo, Marruecos, ni reconoce la soberanía española de las ciudades autónomas y ni la de ese espacio marítimo. Y no es el único desafío porque Marruecos cuenta, además, cuenta con una nueva base naval a 35 kilómetros de Ceuta que podría convertirse en la competencia de la base española de Rota.

En una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional, Sánchez ha admitido la información que este lunes adelanta el diario El País, según la cual la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española.

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Sánchez no ha llegado a explicar por qué entraron esos busques marroquíes, ha dicho que fueron días muy intensos y muy difíciles y ha asegurado que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.