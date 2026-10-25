Mounir Nasraoui comparte un momento familiar junto a Lamine Yamal y su pareja Inés García

Las raíces de Inés García, novia de Lamine Yamal, en uno de los municipios más poblados y famosos de Toledo

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El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha sorprendido a sus seguidores tras compartir una foto junto a Inés García, la novia de su hijo, en redes sociales. "Te presto a mi hijo", dice con un tono bromista en la publicación subida a Instagram. Mounir ha mostrado un momento familiar que ha vivido con el futbolista, su pareja y sus nietos perrunos, Copito y Coco.

Después de un tiempo en el que apenas hemos visto al padre y al hijo juntos, esta publicación vuelve a poner el foco en la faceta más personal de Lamine Yamal. Y es que se trata de la primera vez que vemos a Inés García posando junto al padre de su pareja vestidos de manera informal y con una divertida complicidad.

"Padre e hijo solo hay 1": el mensaje de Mounir a Lamine Yamal

En la segunda imagen se ve a Lamine Yamal junto a los perros de la pareja, unos cachorros de la raza golden retriever que se han ganado un hueco en la familia. Junto a esta fotografía, el padre de Lamine Yamal ha escrito un mensaje con mucho cariño: "Padre e hijo solo hay 1". Unas palabras que han tenido una respuesta del futbolista, quien ha respondido con un emoticono de corazones.

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La publicación de Mounir incluye, además, un vídeo muy tierno en el que podemos verle cepillando a los cachorros con paciencia y cuidado porque tan solo tienen unos meses aunque parezcan muy grandes.

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Esta publicación ha llamado mucho la atención después de la ausencia de Mounir en el Mundial de 2026. El padre de Lamine Yamal siguió el partido desde España por la epilepsia que padece. Él mismo aseguró que tiene que tomarse muchas pastillas y que debía valorar ese desplazamiento tal largo y la tensión del propio evento deportivo.

Lamine e Inés, una relación que empezó en mayo de 2026

Lamine e Inés llevan casi medio año de relación y ya se han convertido en una de las parejas más seguidas del momento. La creadora de contenido y el jugador del Barcelona oficializaron su relación en mayo de 2026, durante la celebración del título de Liga conquistado por el equipo azulgrana. A partir de ahí, ambos han ido publicando distintos momentos de su relación a través de las redes sociales.

Inés confesó el pasado julio que, antes de verse en persona, estuvieron hablando mucho tiempo por redes: "Le hemos dado tiempo a las cosas para dejar que vayan bien, conociéndonos poco a poco. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos". Desde entonces, la joven ha ido ganando presencia en el entorno más cercano del futbolista.