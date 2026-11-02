Suspendido el Tenerife-Andorra al desplomarse De Miguel en un choque con Owono

El Tenerife CD ha comunicado que el jugador se encuentra ingresado en la UCI y está estable, dentro de la gravedad

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín, la primera cordada española que gana el Piolet d'Or: "Es compromiso y esencia"

Compartir







El partido que disputaban este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López el CD Tenerife y el Andorra ha quedado suspendido el minuto 108 por un choque entre el delantero Jesús de Miguel y el portero Jesús Owono, en el que el primero cayó desplomado al césped y necesitó que fuera evacuado al Hospital Universitario de La Candelaria.

El árbitro del encuentro de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, Manuel Ángel Hernández, detuvo el juego tras ese lance, en el que rápidamente los jugadores de ambos equipos pidieron las asistencias médicas por ver el estado del delantero blanquiazul, que entró en parada cardiorrespitaria durante varios minutos en la ambulancia tras el golpe con el guardameta rival.

El vehículo de asistencia ha salido minutos después del estadio capitalino, mientras se asistía al futbolista. La continuación del partido ha quedado a expensas de que ambos clubes se pronuncien. El accidente de De Miguel provocó que varios espectadores tuvieran que ser atendidos por ataques de ansiedad fruto de la tensión ocasionado por el lance sobre el césped.

En el momento del choque entre los dos jugadores, el resultado del partido era de empate a dos goles, después de que el Andorra remontara un 2-0 en contra con goles en los minutos 80 y 87. La jugada del incidente, por la que ha sido expulsado Owono, se produjo cuando Jesús de Miguel corría desde el centro del campo a por un balón en un contraataque franco para el Tenerife.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El portero del Andorra salió varios de su área hasta casi la línea medular para intentar interceptar esa ocasión, saltó hacia De Miguel y le golpeó con la rodilla o el muslo en el pecho. Por el momento, no se ha informado sobre el estado de salud del delantero del CD Tenerife.

Este partido entre el Tenerife y el Andorra debería haberse disputado el domingo, pero fue aplazado un día debido a la alerta por fuertes lluvias en la isla.