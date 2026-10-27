Antonio Rodríguez Europa Press 27 OCT 2026 - 00:07h.

Alexia Putellas se convierte en ganadora del Balón de Oro y emociona a los presentes en Londres con su discurso

Balón de Oro 2026, en directo | Alexia Putellas, ganadora de su tercer Balón de Oro

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La centrocampista española Alexia Putellas ha ganado este lunes el Balón de Oro 2026 a la mejor jugadora femenina, galardón que consigue por tercera vez en su carrera tras hacerlo en los años 2021 y 2022, y mantiene el dominio del fútbol femenino nacional en este premio.

Putellas, actualmente en el London City Lionesses inglés, volvió a deslumbrar con un gran nivel con el Barça Femení, con el que ganó todos los títulos, entre ellos su cuarta Liga de Campeones, torneo en el que fue elegida la mejor de la competición.

Con su victoria, sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora los tres últimos años, y alarga el dominio del fútbol español femenino en el Balón de Oro, vencedor de forma consecutiva desde 2021.

Discurso

"Es un placer estar aquí de nuevo, gracias a 'France Football', a todos esos que han decidido que merezco este galardón. No sé qué decir, tengo muchas cosas que decir", empieza diciendo Alexia visiblemente emocionada. Tras esto, añade: "Lo primero quiero agradecer a las compañeras, que tantas jugadoras del Barcelona estemos nominadas dicen mucho de la temporada que tuvimos. Cualquiera de las que estáis aquí hubiese sido igual de justo que estuvierais aquí con el trofeo".

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"Fue un auténtico placer jugar con vosotras. Vivimos momentos increíbles. Como equipo superamos dificultades, como lesiones, momentos que no esperábamos y para mí fue un orgullo ser capitana de todas vosotras", sentencia.

"Gracias también a todas mis compañeras de la selección. Volvimos a conseguir la Nations League. Fue otro año increíble, con esa final en el Metropolitano y consiguiendo el billete directo al Mundial de Brasil. Iremos a por todo este verano», dijo Alexia al recordar el triunfo con la selección española.

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"Quiero terminar por la parte más importante. Esto es un trofeo por mi trabajo, pero quiero acordarme de mi madre, de mi familia, de mis amigas, todo mi equipo fuera del campo. Soy consciente que si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Me acuerdo de los momentos cuando la pierna me fallaba, cuando aprendí a volver a andar, a volver a correr, a volver a chutar. Cuando más dudas tenía, vosotros estabais ahí, ayudándome. Os quiero mucho", finaliza entre el gran aplauso del público.