También han pedido que se prohíba al youtuber acceder a los recintos deportivos durante dos años

El futbolista Héctor Bellerín denuncia por delitos de odio al youtuber que le insultó por "pintarse las uñas" en un directo

Compartir







La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte también conocida como Comisión Antiviolencia, ha propuesto la sanción de 60.001 euros y la prohibición de acceder a los recintos deportivos durante dos años al youtuber y creador de contenido Iñaki Angulo por las manifestaciones de carácter homófobo realizadas sobre el futbolista del Real Betis, Héctor Bellerín.

El futbolista había interpuesto previamente una querella contra el youtuber en la que le imputa de un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves hechas con publicidad. Por su parte, el club deportivo al que pertenece el futbolista solicitó a la Comisión Antiviolencia que analizase y valorase que, si en las manifestaciones de Iñaki Agudo se apreciaban indicios suficientes de infracción, impulsar o proponer, según corresponda competencialmente, la incoación del expediente sancionador. En la denuncia del Real Betis ante el organismo regulador precisó que la Ley 19/2007 contempla para infracciones muy graves multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía abre diligencias contra el youtuber Iñaki Angulo por insultos homófobos al futbolista Héctor Bellerín

Según consta en un comunicado remitido por la entidad, la Comisión sostiene esta decisión "en el marco de una intervención difundida a través de una red social de internet" en la que el creador de contenido "expresó reiteradamente comentarios vejatorios y graves insultos homófobos dirigidos inequívocamente a uno de los jugadores locales con ocasión del encuentro entre el Real Betis y el Real Madrid".

La sanción puede alcanzar los 650.000 euros de multa

Al respecto, el Real Betis solicitó a la Comisión Antiviolencia que analizase y valorase las manifestaciones de Iñaki Angulo y que, si apreciaba indicios suficientes de infracción, pudiese impulsar o proponer, según corresponda competencialmente, la incoación del expediente sancionador.

PUEDE INTERESARTE Muere el futbolista Jesús de Miguel tras sufrir una parada en el brutal choque contra el portero del Andorra

En su solicitud a la comisión, el club verdiblanco detalló que el artículo 23.1 c) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, tipifica como infracción muy grave "la difusión por medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a información o actividades deportivas de contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, racistas, xenófobos o intolerantes por razones de religión, ideología, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social, o que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo o a las víctimas del terrorismo y a sus familiares".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También precisaron que el artículo 24 de la mencionada ley contempla para las infracciones muy graves multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros.

Los hechos por los que se ha propuesto la sanción se produjeron durante una retransmisión en directo en YouTube en la que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid el pasado 4 de septiembre, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse al brasileño Vinícius Jr., jugador del Real Madrid. En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.