Gonzalo Barquilla 03 NOV 2026 - 15:18h.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha guardado un minuto de silencio por Jesús de Miguel, vecino de la localidad madrileña

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La muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, ha causado una enorme consternación en Fuenlabrada, municipio de la Comunidad de Madrid donde se crio el jugador. Sus amigos íntimos y sus antiguos compañeros de equipo en el fútbol base han lamentado profundamente la pérdida del joven de 30 años con mensajes de homenaje en sus redes sociales. Asimismo, el alcalde de la localidad, Francisco Javier Ayala, ha querido dedicarle un recuerdo especial y guardar un minuto de silencio en su memoria.

El regidor ha recordado el fallecimiento de Jesús de Miguel durante el pleno extraordinario celebrado este 3 de noviembre, donde ha destacado que el joven era "vecino de El Naranjo", uno de los barrios del municipio. Ayala también ha extendido el minuto de silencio por la muerte de Antonio Acedo, el maquinista del tren AVE accidentado en Urda, quien era "vecino de Loranca", otro barrio de la localidad, como ha precisado.

Jesús de Miguel se formó en el CDE Lugo Fuenlabrada y fue pasando por distintos clubes hasta dar el salto a Segunda División con el CD Castellón, con el que logró el ascenso en 2024. Posteriormente, en mayo de 2026, volvió a conseguir esa meta con el CD Tenerife, equipo al que se había incorporado en el verano de 2025. Su carrera se vio truncada este lunes tras sufrir un fuerte choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López. Fue trasladado al hospital de La Candelaria, donde ingresó en la UCI y falleció este martes a las 8:00 horas. La Policía Nacional ha abierto una investigación.

De Fuenlabrada a cumplir su sueño: sus amigos despiden a Jesús de Miguel

Jesús de Miguel creció en Fuenlabrada, cerca de la zona de El Naranjo y La Serna. Allí pasó buena parte de su infancia y juventud. De hecho, conservaba el vínculo con las amistades que había hecho desde pequeño mientras militaba en entidades como el CD Castellón o el propio CD Tenerife. Era habitual verle en ocasiones en diversas zonas del municipio, como las inmediaciones del parque de la Paz, donde se reunía con sus amigos de toda la vida. Quienes le conocieron en aquella etapa hablan maravillas de él y destacan, por encima de todo, su pasión por el fútbol y la perseverancia que demostró para abrirse camino en este deporte.

Algunos de sus antiguos compañeros del CDE Lugo de Fuenlabrada han querido despedirse de él a través de las redes sociales y destacan temporadas especiales para ellos, como la Preferente Juvenil de la campaña 2013-2014. Entre los mensajes que circulan le recuerdan como "el diamante de este grupo" y evocan aquellos años como una etapa especialmente feliz. Otros vecinos que también compartieron campo con el delantero en temporadas diferentes han lamentado su pérdida con un mensaje que refleja la incredulidad ante lo sucedido: "Es increíble, qué injusta y qué frágil es la vida".

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Francisco Javier Ayala, además de guardar un minuto de silencio en el pleno extraordinario por Jesús de Miguel, ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde destacaba el paso del futbolista por el CDE Lugo Fuenlabrada, entidad del barrio El Naranjo que se fundó en 1995 y que dejó de competir bajo su denominación histórica en marzo de 2024. "Muy triste por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador formado en el CDE Lugo y que años después vistió la camiseta del CF Fuenlabrada. Todo mi cariño y mis condolencias a su familia, amigos y al mundo del fútbol que hoy lamenta su pérdida. DEP", ha señalado el alcalde en X.

Una carrera construida paso a paso: de Fuenlabrada a los dos ascensos a Segunda División

La trayectoria de Jesús de Miguel estuvo marcada por la constancia y por un recorrido progresivo por diferentes categorías del fútbol español. Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, tras su paso por el juvenil del CDE Lugo Fuenlabrada, siguió con su formación en las categorías inferiores del CD Leganés. En la temporada 2015-2016 jugó en el Juvenil A y, al año siguiente, pasó al filial pepinero, el CD Leganés B. En julio de 2016 regresó a Fuenlabrada para incorporarse de nuevo al CDE Lugo Fuenlabrada, pero esta vez al primer equipo.

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Un año después, en julio de 2017, fichó por el Inter de Madrid, donde anotó nueve goles en 33 partidos y contribuyó al ascenso del equipo a Segunda División B. En verano de 2018 se incorporó al CF Fuenlabrada, aunque en enero de 2019 fue cedido al Unión Adarve para disputar la segunda parte de la temporada. Tras regresar al conjunto fuenlabreño, en julio de ese mismo año pasó al CDA Navalcarnero, antes de fichar por Unionistas de Salamanca en julio de 2021. Allí permaneció durante una temporada y media y marcó 13 goles.

Su gran oportunidad llegó el 31 de enero de 2023, cuando se incorporó al CD Castellón, entonces en Primera Federación. Con el conjunto albinegro consiguió el ascenso a Segunda División en la temporada 2023-2024, una campaña en la que marcó 12 goles. Después de debutar en la categoría de plata, en julio de 2025 se anunció su fichaje por el CD Tenerife. En el equipo canario volvió a ser protagonista de un ascenso, el logrado en la temporada 2025-2026, con 11 tantos que contribuyeron al regreso del conjunto insular al fútbol profesional.

El adiós a Jesús de Miguel, una vida ligada al fútbol dentro y fuera del terreno de juego

Jesús de Miguel consiguió alcanzar el fútbol profesional después de muchos años de esfuerzo, una meta que también han logrado otros deportistas nacidos o criados en Fuenlabrada. Entre ellos se encuentran Fernando Torres, leyenda del Atlético de Madrid y cuyo nombre lleva el estadio del CF Fuenlabrada, o Roberto Jiménez Gago, exportero del Málaga y del Olympiacos griego, que también creció en el barrio de El Naranjo. El delantero del Tenerife se suma así a la lista de futbolistas que comenzaron a perseguir su sueño en las calles y los campos de la localidad madrileña.

En el plano personal, Jesús de Miguel deja atrás a su mujer, María, y a su hija Carla, que nació hace aproximadamente un año y medio. Ambas se encontraban en el estadio en el momento del fuerte choque con Jesús Owono y recibieron asistencia tras lo ocurrido. Una tragedia que ha golpeado de lleno a su familia y a quienes compartieron con él tanto su vida personal como sus primeros pasos en el fútbol.

La implicación del joven con el deporte que más amaba iba más allá de su carrera como delantero. Jesús de Miguel también era vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha lamentado su fallecimiento y ha destacado su compromiso con el colectivo y su labor en defensa de los derechos de sus compañeros de profesión. "Su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol", ha expresado el sindicato en su despedida, en la que también ha querido trasladar su cariño a sus familiares, amigos y compañeros.