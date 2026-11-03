Antonio Rodríguez 03 NOV 2026 - 14:54h.

Jeremy de León, roto tras la muerte de su amigo Jesús de Miguel, con el que coincidió en el CD Castellón

Quién era Jesús de Miguel, el futbolista que ha fallecido a los 30 años: jugaba en el Tenerife, estaba casado y tenía una hija

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La muerte del delantero Jesús de Miguel durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra ha paralizado por completo a todo el mundo del fútbol. Sin embargo, algunos amigos íntimos del fallecido no han podido contener la emoción en redes sociales, donde jugadores como Jeremy de León, excanterano del Real Madrid, han publicado mensajes de dolor tras lo confirmarse la fatídica noticia.

La relación ente Jeremy de León y Jesús de Miguel empezó y se consolidó a partir del año 2023, cuando ambos futbolistas militaban bajo las órdenes del entrenador Pablo Hernández en el CD Castellón. Ambos futbolistas formaron una de las grandes duplas de la categoría, donde mostraban su conexión más allá de los terrenos de juego, convirtiéndose en amigos íntimos y siguiendo con admiración y aprecio el paso de cada uno en los diferentes equipos: ahora Jeremy está en el Sant Andreu y De Miguel en el Tenerife.

Sin embargo, todo se paralizó cuando aparecieron las imágenes de Owono volando sobre Jesús de Miguel, en una acción en el centro del campo, casi con el tiempo del partido cumplido. El futbolista madrileño cayó desplomado al suelo, sus compañeros de equipo se echaban las manos a la cabeza y se lo llevaron urgentemente hasta el hospital donde permaneció toda la noche en la UCI. Ahí, Jeremy de León no pudo esconder su miedo y publicó un post en redes para mandar todo su apoyo al jugador: "Fuerza, recupérate pronto".

Jeremy de León, tras la muerte de su amigo De Miguel

A media mañana, después de que el CD Tenerife publicase un comunicado donde anunciaba que el jugador pasó 20 minutos en parada cardiorrespiratoria y que su situación había empeorado de madrugada, se confirmó la peor de las noticias: Jesús de Miguel había fallecido. A partir de ahí el mundo del fútbol se desmoronó y uno a uno sus compañeros empezaron a rendirle homenaje, incluido Jeremy de León.

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"De los mejores amigos que me dio el fútbol, descansa en paz", empieza diciendo Jeremy de León. Tras esto, el excanterano del Real Madrid añade: "Hermano, te quiero mucho". Un texto que vino acompañado con otro 'story' en el que aparecen los dos sonriendo, sentados en un banquillo, disfrutando de la vida y de lo que más le gusta, el fútbol.