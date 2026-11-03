El defensa del conjunto andorrano vivió en primera persona los angustiosos instantes posteriores al impacto de De Miguel contra el guardameta Jesús Owono

Muere el futbolista Jesús de Miguel tras sufrir una parada en el brutal choque contra el portero del Andorra

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El mundo del fútbol está de luto tras conocerse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, que ha fallecido este martes, 3 de noviembre, a los 30 años después del gravísimo accidente que sufrió durante el partido disputado este pasado lunes frente al FC Andorra. Una noticia devastadora que ha provocado numerosas muestras de dolor y cariño hacia su familia, sus compañeros y el entorno del club tinerfeño.

Entre quienes han querido despedirse públicamente del futbolista se encuentra Diego Alende, que ha compartido un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

El jugador ha republicado el comunicado con el que el CD Tenerife anunciaba el fallecimiento de su compañero y ha acompañado la publicación de unas palabras de condolencia dirigidas a sus seres queridos y a toda la entidad.

El mensaje de Diego Alende, el primero que reclamó de inmediato la asistencia médica

"Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y toda la familia del CDT Oficial. Mucha fuerza y ánimo en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz", ha escrito Alende.

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El mensaje del defensa del conjunto andorrano ha cobrado especial importancia por lo ocurrido durante el encuentro, ya que vivió en primera persona los angustiosos instantes posteriores al impacto.

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El jugador se encontraba sobre el terreno de juego cuando Jesús de Miguel chocó con el guardameta del Andorra, Jesús Owono, y fue el primero en dar la voz de alarma para reclamar la intervención de los servicios médicos. La gravedad de la situación hizo que los futbolistas de ambos equipos se acercasen rápidamente al delantero y solicitasen asistencia urgente.

El choque

Los hechos ocurrieron durante el encuentro que enfrentaba al CD Tenerife y al FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

En los últimos minutos del partido, con el marcador empatado a dos goles, Jesús de Miguel perseguía un balón largo cuando se encontró con la salida del portero visitante, Jesús Owono, que había abandonado su área para intentar interceptar la jugada.

El guardameta saltó para despejar el balón e impactó con fuerza contra el delantero tinerfeñista, que cayó desplomado sobre el césped. La gravedad de lo ocurrido se hizo evidente desde los primeros segundos. Los jugadores de ambos equipos reclamaron la entrada de las asistencias y el árbitro detuvo el encuentro para facilitar la atención sanitaria.

Después de varios minutos de intervención sobre el terreno de juego, De Miguel fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado por los servicios médicos. Después ingresó en la UCI, donde permaneció en estado grave.

Durante la tarde del pasado lunes, el CD Tenerife informó de que el jugador se encontraba "estable, dentro de la gravedad". Sin embargo, durante la madrugada del martes su situación empeoró neurológicamente. Horas después, el club comunicó la triste noticia. Jesús de Miguel había fallecido a las 8:00 horas de este 3 de noviembre.