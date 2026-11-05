El jugador Nico Paz ha homenajeado al futbolista Jesús de Miguel recientemente fallecido en su último partido.

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Han pasado 48 horas desde que se produjese el fatal accidente en el que el futbolista Jesús de Miguel fallecía tras sufrir un brutal choque con el portero del Andorra mientras disputaban un partido en el campo del CD Tenerife.

Desde que se conociese el fallecimiento de Jesús de Miguel, el mundo del fútbol se encuentra de luto y, tanto la afición como los demás equipos, no dejan de realizarle homenajes al deportista que ha muerto a sus 30 años.

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El homenaje de Nico Paz a Jesús de Miguel

Uno de los últimos reconocimientos públicos que se han producido ha ocurrido en el Estadio Bollaert-Delelis, ubicado en la ciudad de Lens, Francia.

Fue el futbolista Nico Paz el que quiso acordarse de su compañero de profesión cuando marcó su gol en el minuto 40 durante el partido que disputaba el Como con el Lens en la Liga de Campeones de la UEFA.

Nada más meter su gol, el futbolista de 22 años y que nació en Tenerife sacó una camiseta con una fotografía de Jesús de Miguel y la mostró a la afición en señal de reconocimiento al jugador fallecido. Un detalle que no pasó desapercibido y que desató una oleada de aplausos y vítores que homenajeaban a Jesús de Miguel.

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Continúan aplazándose los partidos por la muerte de Jesús de Miguel

Poco a poco, el mundo del fútbol intenta recuperarse del fallecimiento del jugador. Sin embargo, los encuentros del CD Tenerife frente al Granada CF, de LaLiga Hypermotion y previsto para este sábado (21.00 horas) en el Nuevo Los Cármenes, y contra el CD Badajoz, correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey y programado para el 10 de noviembre (20.00) en el Nuevo Vivero, han sido aplazados debido al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del equipo tinerfeño.

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"Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado", informó en un comunicado el club andaluz, que avanzó que la nueva fecha "queda pendiente de confirmación próximamente".

En su nota de prensa, el Granada reiteró "su más sentido pésame" para los seres queridos del jugador, así como para "toda la familia" del CD Tenerife, "mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

La muerte de Jesús de Miguel

El grave incidente ocurrió el pasado lunes en los minutos finales de del Tenerife-Andorra en la jornada 13 de Segunda División, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono, expulsado con roja directa. Eso le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

De Miguel logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó de su ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado empeoró neurológicamente, antes de confirmarse de forma oficial la muerte del jugador el pasado martes a las 08.00 horas.

Felipe Miñambres, presidente del CD tenerife, ya avanzó este martes la petición de aplazamiento del duelo ante el Granada. "Hemos hablado con LaLiga, el Granada ha mostrado todo su apoyo y también hablaremos con la Federación para pedir también el del Badajoz e iniciar ya después el día del Ceuta. Necesitamos ese tiempo para tratar de lo mínimo que podamos recuperarnos", explicó, por lo que volverían a competir el próximo 15 de noviembre (14.00) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Entre ambos compromisos, los tinerfeños debían jugar su eliminatoria copera ante el Badajoz, pero este mismo miércoles el Juez Único de Competiciones No Profesionales decretó suspender ese partido tras atender "las especiales circunstancias" que rodeaban su posible disputa, habiéndose movido previamente de fecha a raíz de la tragedia en Urda.