El Tenerife despedirá este próximo sábado 7 de noviembre en el Heliodoro a Jesús de Miguel con una misa

Los fallos en los protocolos que se podrían haber cometido tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel

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TenerifeLa Champions ha celebrado una jornada teñida de luto por la muerte de Jesús de Miguel. Se han celebrado minutos de silencio en todos los campos donde ha habido partidos. Una decisión de la UEFA que se extiende también a los encuentros de la Europa League y la Conference en memoria del jugador del Tenerife.

La conmoción es total en el mundo del fútbol y fuera de él, también. La isla de Tenerife se ha volcado en homenajear a Demi, como le llamaban. Un manto de velas, fotos, mensajes y ramos de flores se extiende delante del estadio, frente a la puerta 9, el dorsal que solía lucir el futbolista. Por otro lado, se ha abierto una investigación para determinar si puede haber alguna responsabilidad penal, como informa Romen García.

El tinerfeñismo, roto y unido en el dolor por Jesús de Miguel: "Siempre serás un chicharrero"

El respetuoso silencio de la convocatoria era roto en ocasiones por cánticos de ánimo al jugador, aplausos y la entonación, a modo de coro improvisado, del himno del centenario del equipo, una concentración a la que han asistido el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y varios concejales.

"Siempre serás un chicharrero", "un aplauso que nos subió a segunda división", "siempre estarás en nuestros corazones", "no más violencia en el fútbol" o "siempre te llevaremos en el corazón", gritaban algunos aficionados, que confesaban que estaban "muy mal" y que salieron del estadio el lunes "llorando" y "sin poder dormir" por la noche. La federación de peñas ha leído un manifiesto en el que reconoce que De Miguel deja "huella" y ya se ha convertido en "leyenda" --un aficionado ha pedido retirar el dorsal número 9--, subrayando que vino a luchar por el ascenso y les deja "demasiado pronto".

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Ha destacado que el tinerfeñismo "está de luto" y que "cuesta aceptar que ya no está", y reivindicado el "esfuerzo" y su "sentimiento" por el equipo pese a llevar menos de dos temporadas en la entidad. "Te ganaste un lugar importante en la historia", reza el texto. En esa línea resalta que fue una pieza importante" para "entre todos" devolver al club a la segunda división y aunque a partir de ahora ya no habrá "celebraciones" y su marcha "duele mucho", al mismo tiempo "nadie podrá olvidar" todo lo que dio al CD Tenerife.

Los peñistas han subrayado que De Miguel "forma parte de la historia" y su recuerdo será "imborrable" para todos los blanquiazules, dejando como "legado" el ascenso y sus goles. "Nuestro templo nunca te olvidará", han resaltado. La intención de la familia es que el jugador sea enterrado en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria la familia, sepelio al que acudirá en principio toda la plantilla.

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Para mañana miércoles el Cabildo ha convocado otro minuto de silencio en la fachada del Palacio Insular a las 11.30 horas y el jugador será despedido por la afición el sábado en una misa oficiada por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, en el estadio Heliodoro Rodríguez López a las 18.00 horas.

Los actos que homenajean al jugador fallecido

Además, el CD Tenerife organizará este sábado, a las 18.00 horas, una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para despedir al delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital de La Candelaria a raíz del violento choque sufrido contra el portero del FC Andorra Jesús Owono en el partido de este pasado lunes.

El cuerpo será trasladado a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia --él era natural de Madrid-- y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo.

Para esta tarde la federación de peñas ha convocado un minuto de silencio colectivo ante la puerta 9 del Heliodoro, que se ha convertido en un altar de homenaje en el que a lo largo de día se suceden los ramos de flores y mensajes de apoyo y ánimo al jugador y su familia. El Cabildo de Tenerife ha decretado un día de luto oficial y convocado para este miércoles, a las 11.30 horas, un minuto de silencio.

Luto por la muerte de Jesús de Miguel

Además, la localidad toledana de Navahermosa ha decretado tres días de luto en señal de "respeto, condolencia y reconocimiento" a Jesús de Miguel. Durante el tiempo que dure el luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.

"Desde el Ayuntamiento de Navahermosa queremos trasladas nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares y seres queridos, acompañándoles en estos difíciles momentos", reza el comunicado que suscribe la alcaldesa, María Soledad Ortiz, y que el Consistorio ha publicado en sus redes sociales.

El cuerpo de De Miguel va a ser trasladado a la localidad toledana de donde procede su familia --él era natural de Madrid-- y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo, según ha informado el CD Tenerife.