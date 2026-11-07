Durante el minuto 9 de los partidos, las pantallas de los estadios muestran un vídeo en su memoria

La palabras que dedicó la hermana de Jesús de Miguel al futbolista semanas antes de su muerte: "Orgullosa de todo lo que consigues"

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Los homenajes a Jesús de Miguel están marcando este fin de semana las jornadas de los campos de fútbol españoles. Tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife el pasado martes, los clubes, jugadores y aficionados han comenzado a rendirle homenaje con diferentes actos de recuerdo que se están celebrando durante los partidos de este fin de semana.

La primera gran muestra de cariño tuvo lugar el viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, durante el Sevilla-Alavés. Los jugadores de ambos equipos y el trío arbitral saltaron al césped con una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y el nombre de Jesús de Miguel. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio y, ya con el partido en juego, el homenaje volvió a repetirse en el minuto 9, cuando el encuentro se detuvo y el estadio dedicó una ovación al futbolista mientras se proyectaban imágenes suyas en el videomarcador.

El mismo gesto se está reproduciendo durante el resto de la jornada. La Rosaleda, en el Málaga-Racing de Santander, y El Plantío, durante el Burgos-Celta Fortuna, también dedicaron un minuto de silencio al delantero y detuvieron el juego a partir del minuto 9 para recordarlo.

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El protocolo establecido por la RFEF

El protocolo establecido por la RFEF, LaLiga y Liga F contempla que los futbolistas salten al terreno de juego con una camiseta especial, que se realice una ofrenda floral y que se guarde un minuto de silencio antes de los encuentros. Posteriormente, en la primera interrupción del juego a partir del minuto 9 —el dorsal que llevaba De Miguel—, las pantallas de los estadios muestran un vídeo en su memoria y los jugadores se suman al homenaje con un aplauso.

El recuerdo también ha llegado a otros estadios. El Cádiz-Real Oviedo y el Córdoba-AD Ceuta tienen previsto aplicar el mismo protocolo, mientras que la UD Las Palmas ha preparado un homenaje especial en su encuentro frente al Eldense, con banderas con crespón negro y el recuerdo al futbolista durante el minuto 9.