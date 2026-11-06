Celia Molina 06 NOV 2026 - 15:50h.

Ana Maye, coordinadora de la selección masculina de Guinea, ha hablado de la situación psicológica que atraviesa el portero

Pedro Porro, Diego Llorente o Bartra, los futbolistas que se han volcado con la recogida de fondos para la familia de Jesús de Miguel

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El pasado jueves, 5 de noviembre, la familia de Jesús de Miguel, el futbolista de 30 años del CD de Tenerife que murió tras un choque frontal con el portero del Andorra, le dio el último adiós en Navahermosa, Toledo. Su mujer, María Hernández, sus afligidos padres, amigos, vecinos, así como la plantilla tinerfeña y otras personalidades en el mundo del fútbol se trasladaron al pueblo en el que Jesús pasó los mejores veranos de su infancia para despedirse de él y darle sepultura en el cementerio municipal.

El fallecimiento del delantero ha tenido un grave impacto en sus familiares y también en el otro Jesús, Owono, el portero del CF Andorra quien, después de ver cómo los servicios de emergencia se llevaran a su rival, se puso a rezar por su vida en el vestuario.

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Dos días después de saberse que de Miguel, tras haber sufrido un empeoramiento neurológico en el hospital donde fue ingresado, había fallecido, el guardameta emitió un comunicado en el que confesó que está pasando por un momento muy difícil:

El club le ha ofrecido a Owono ayuda psicológica

"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", dijo, añadiendo que afrontará con respeto "lo que venga", en referencia a la investigación abierta por la muerte de de Miguel.

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Ahora, según publica 'Mundo Deportivo', Ana Maye, persona de máxima confianza del futbolista desde que tenía 14 años como Coordinadora General de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial, ha dado más detalles sobre cómo se encuentra, asegurando que "se ha llegado a plantear abandonar el fútbol".

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Están llamando "asesinos" a sus hermanos pequeños

Según su declaración, el Andorra está poniendo a su disposición ayuda psicológica, con profesionales que le acompañan en su recuperación y le ayudan a comprender que lo ocurrido fue un accidente. También le están mostrando vídeos de otros deportistas que han vivido situaciones traumáticas similares, con el objetivo de ayudarle a procesar lo sucedido y recuperar progresivamente la confianza. Pero, lo cierto, es que Owono no se encuentra bien:

La madre de Owono se ha trasladado a Andorra

"Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por la niña de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", ha añadido Maye.

Para darle todo el apoyo emocional posible, su madre se ha trasladado hasta Andorra, muy preocupada también por la salud mental de sus otros dos hijos: "Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen", ha apuntado la coordinadora.

"Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera. Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", ha concluido.