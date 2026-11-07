Todos los partidos de esta jornada, se pararán en el minuto 9 para un homenaje a Jesús de Miguel

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SevillaEl Ramón Sánchez-Pizjuán rendía este viernes un emotivo homenaje a Jesús de Miguel antes y durante el encuentro entre el Sevilla y el Alavés. Los jugadores de ambos equipos y el trío arbitral saltaron al césped con una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'.

Después, el colegiado Luis Bestard Servera, acompañado por los capitanes de ambos conjuntos, depositó una ofrenda floral en el lugar del terreno de juego donde se produjo el fatal choque que terminó costando la vida al delantero del CD Tenerife. A continuación, todo el estadio guardó un minuto de silencio en su memoria.

Todos los partidos se pararán en el minuto 9

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F rendirán un homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, con varios actos bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’, como un parón en el minuto 9 de todos los encuentros que se disputen este fin de semana.

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A través de un comunicado conjunto publicado, las tres instituciones explicaron los actos en memoria del futbolista, que se producirán antes y durante los partidos de esta jornada, del 6 al 9 de noviembre, con una pausa en el minuto 9, en referencia al dorsal que portaba a su camiseta, que irá acompañada por la reproducción de un vídeo en los videomarcadores de los respectivos estadios.

El tinerfeñismo también despide este sábado a Jesús de Miguel en el Heliodoro Rodríguez López

El CD Tenerife llama a todos sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el acto de homenaje que se celebrará en memoria de Jesús de Miguel este sábado, a las 18.00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Como el acto es de libre acceso hasta completar el aforo, el club ruega a todos los asistentes que acudan con suficiente antelación ya que las puertas abrirán a partir de las 16.00 horas, dos horas antes del inicio previsto de la ceremonia.

"Será un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde tantas veces compartimos su entrega, celebramos sus goles y vivimos junto a él algunos de los momentos más felices de nuestra historia reciente, entre ellos el último ascenso a Segunda División", señalan desde el club.