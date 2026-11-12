El entrenador del FC Andorra pide "respetar la intimidad" del guardameta tras el fallecimiento fortuito de Jesús de Miguel

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El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, ha asegurado este jueves que el guardameta Jesús Owono está "muy tocado" tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel después de un choque fortuito entre ambos, y ha pedido "respetar su intimidad y su proceso" ante una situación en la que el portero atraviesa "los peores momentos prácticamente de su vida", motivo por el cual el club le ha otorgado total libertad para decidir cuándo regresar a los terrenos de juego.

"Jesús está muy tocado por todo lo que tuvimos que vivir. Es una situación muy sensible porque es una situación que no hemos tenido que vivir nadie, que él, sobre todo, como principal implicado, es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, con su gente, con amigos, con su pareja, y evidentemente esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera, pero es obvio que ahora mismo está pasando los peores momentos prácticamente de su vida", ha afirmado Manso en rueda de prensa.

El técnico ha lamentado las especulaciones

El técnico del conjunto tricolor ha lamentado las especulaciones surgidas en los últimos días sobre una posible retirada del internacional ecuatoguineano y ha instado a tomar las informaciones "con pinzas" porque "han salido demasiadas cosas que no respetan lo que ha dicho él y lo que siente él". "Aún es pronto para poder sacar conclusiones, aún no ha salido ni su sanción. Estamos esperando a ver qué decide el Comité de Competición y, a partir de ahí, creemos que él tiene que hacer lo que sienta", ha explicado.

Manso ha reiterado el apoyo incondicional del vestuario y del club hacia el meta, no solo en el plano deportivo sino "como persona", recordando que sus intenciones en la acción del Estadio Heliodoro Rodríguez López "no fueron el desenlace de la tragedia que se ha producido". Así, ha recalcado que el club quiere darle espacio para que decida sin presiones su vuelta: "Queremos darle ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, que de alguna manera sea la mejor. Quiere volver cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así".

Asimismo, el preparador catalán ha vuelto a enviar en nombre del FC Andorra un "abrazo muy fuerte" y el "máximo apoyo posible" a los padres, pareja, familiares y entorno del CD Tenerife. Respecto a la situación anímica del resto de la plantilla tras la suspensión del choque en la isla con empate a dos en el marcador, ha reconocido que han sido días "complicados" en los que la entidad ha puesto asistencia psicológica grupal e individual a disposición de los jugadores, además de organizar sesiones voluntarias la semana pasada para que pudieran sobrellevar el duelo juntos.

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Manso ha valorado positivamente el regreso a la dinámica habitual

Manso ha valorado positivamente el regreso a la dinámica habitual de trabajo antes de visitar a la UD Almería. "La competición te obliga a seguir adelante y nosotros hemos tenido que volver al trabajo. Si encima tienes mucho tiempo para pensar y darle vueltas a todo, seguramente se pueda enquistar y sea más difícil salir de ello", ha argumentado el técnico, quien ha admitido que, aunque el ambiente en el vestuario no es el habitual, competir les ayudará a evadirse y a sentirse mejor con el paso de los días.

Sobre el encuentro ante el conjunto almeriense, el entrenador del FC Andorra ha advertido del potencial de un rival al que considera dueño de una de las mejores plantillas de LaLiga Hypermotion, destacando tanto su "juego combinativo" y pegada arriba como su "humildad" para replegarse en bloque bajo cuando el contexto del partido lo exige, a pesar de contar con bajas en el lateral derecho como las de Lopy o la duda de Chirino.

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Manso ha apelado también a la personalidad y al carácter de sus futbolistas para corregir los errores defensivos, como los goles encajados en transiciones o de penalti ante el Burgos y el Tenerife, y sumar puntos de forma sostenida para alejarse de los puestos de descenso. "Haremos nuestro plan de partido para ser nosotros mismos, no perder nuestra identidad y empezar a ganar confianza", ha concluido.