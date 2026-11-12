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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha asegurado que el PSOE y el PP "no son lo mismo", pero "votan igual" en cuestiones como los impuestos a las energéticas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la permanencia de España en la OTAN y la creación de supermercados públicos, por lo que ha defendido el voto a su formación para impulsar medidas que "realmente permitan frenar a la extrema derecha".

"El PSOE y el PP no son lo mismo, pero cuando hay que freír a impuestos a las energéticas, votan igual", ha proclamado durante un acto de Podemos previo al inicio de la campaña electoral, celebrado un espacio en el centro de Madrid, ante unas 300 personas. Los protagonistas del mitin han entrado al ritmo de Bad Gyal y entre cánticos de "Sí se puede".

A continuación, Montero ha destacado que socialistas y 'populares' también votan igual cuando se trata de "democratizar la justicia", al respaldar que el CGPJ "siga controlado por los mismos de siempre", y ha extendido sus críticas a la política de defensa, al afirmar que coinciden en mantener a España en la OTAN y destinar a armamento dinero que podría dedicarse a escuelas y hospitales.

Asimismo, la eurodiputado ha asegurado que ambos partidos votan igual "en contra de los supermercados públicos" y ha defendido que, para frenar a la extrema derecha, es necesario votar a Podemos. "Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace", ha subrayado.

Contra los 'sacrificios' de Feijóo y Abascal

La candidata ha arremetido también contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha acusado de plantear un modelo de país en el que los sacrificios recaen sobre los trabajadores. "Los sacrificios siempre son para los de abajo, porque los sacrificios del 99% son los beneficios del 1%", ha afirmado, tras cuestionar si ambos dirigentes podrían vivir con pensiones de 800 euros o salarios de 1.200 euros.

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Montero ha criticado igualmente "la intención de Feijóo de derogar la ley trans", lo que a su juicio supondría "devolver a las personas trans a una situación en la que tendrían que someterse a tratamientos hormonales y procedimientos médicos y psiquiátricos para que se reconociera su identidad". "Hemos abandonado esa sociedad oscura y no queremos volver a ella", ha advertido.

Frente a la apelación al "voto útil" para frenar a la extrema derecha, ha defendido medidas como bajar los alquileres, prohibir la especulación inmobiliaria, acabar con los pisos turísticos, invertir en sanidad y educación, crear una empresa pública de energía y supermercados públicos, así como destinar más recursos a combatir las violencias machistas.

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También ha criticado el gasto militar del Gobierno actual y ha reclamado dedicar esos recursos a remunerar los permisos de cuidado de menores y ampliarlos a diez semanas. Finalmente, ha llamado a pedir el voto para conseguir una izquierda "lo suficientemente fuerte" como para bajar los alquileres, subir los salarios y reducir el precio de la cesta de la compra, con el objetivo de garantizar "paz, casa y trabajo".

Críticas a Frente Amplio. altos cargos van en las listas del PSOE

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que altos cargos del Frente Amplio concurren en las listas del PSOE para las elecciones generales y ha afirmado que ambas formaciones representan "el mismo proyecto político".

Belarra ha asegurado que PSOE y Frente Amplio forman parte de "la misma candidatura" y que su propuesta consiste en que "las cosas se queden como están". Frente a esa opción y a la de los partidos de derecha, ha defendido la "Alianza republicana y plurinacional" que proponen Irene Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, integrada por gente que "se atreve a enfrentarse a los poderosos para bajar los alquileres".

La dirigente 'morada' también ha censurado la actuación policial durante la huelga general, de la que ha responsabilizado al Gobierno del PSOE y del Frente Amplio. "Ante una huelga legítima, ante una reivindicación legítima de nuestro pueblo, fue mandar a la policía a dar palos", ha denunciado, para añadir que le habría gustado que los agentes se quitaran los cascos y se pusieran del lado de los manifestantes.

Finalmente, Belarra ha ironizado sobre la petición de "voto útil" del PSOE, al que ha reprochado "pedir solidaridad a los caseros, celebrar las inversiones de fondos buitre y no romper relaciones con Israel". "Si lo que quieres es que bajen los precios del alquiler, que a la gente no la echen de sus casas por no tener para pagar, entonces el único voto disponible en estas elecciones es este", ha concluido en referencia a Podemos.

Piden intervenir el mercado de la vivienda

Por su parte, el 'número dos' de la candidatura de Podemos por Madrid, Tito Morano, ha rechazado que la respuesta a los problemas de los trabajadores sea continuar con las mismas políticas y ha afirmado que el modelo social y económico español "ya ha fracasado". "Cómo va a querer nadie más de lo mismo", ha planteado, tras referirse a la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las dificultades para pagar un alquiler.

Morano ha subrayado que la situación puede desembocar en un nuevo estallido cuyas consecuencias paguen las clases trabajadoras, como ha señalado que ocurrió en 2011, o encontrar una "salida democrática" en las elecciones del 29 de noviembre. Para ello, ha pedido votar a quienes se atrevan a "intervenir en el mercado de la vivienda", poner impuestos a los especuladores y salir de la OTAN, que, a su juicio, sirve para "gastar dinero" y "patrocinar guerras criminales".

Por último, la 'número tres' de la candidatura por Madrid, Dina Bousselham, ha cargado contra el Gobierno por mantener a Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la situación de trabajadoras migrantes que, según ha denunciado, no pueden permitirse hacer huelga. "Vergüenza de gobierno", ha repetido durante su intervención, en la que también ha censurado que el Ejecutivo siga destinando dinero a Israel.