Celia Molina 17 NOV 2026 - 13:59h.

La influencer ha quedado la primera en el maratón de 100 km de Tunnel Hill, que se celebra en el estado de Illinois, Estados Unidos

El alimento que siempre come Verdeliss antes de cada maratón

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Después de representar a España en el Mundial de 100 kilómetros de Ames, donde se colgó la medalla de plata por equipos y fue sexta a nivel individual, Verdeliss ha vuelto a ponerse el dorsal para competir en los 100 kilómetros de Tunnel Hill, que se celebra en Illinois, Estados Unidos. La de Tunnel Hill es una prestigiosa prueba de ultrafondo, cuyo circuito discurre sobre una antigua vía de ferrocarril reconvertida.

A pesar de que, después de tan dura prueba, la influencer, que retomó su afición al atletismo mientras se dedicaba a la crianza de sus ocho hijos y la creación de contenido en intenet, juró que no volvería a inscribirse en una carrera tan larga, Verdeliss ha sido la ganadora absoluta de los 100 Km de Illinois, con un tiempo de 7.39:50, más de una hora media más rápida que el primer atleta clasificación en categoría masculina, Erin Kelman, que llegó segundo, con 9.25:44.

Estefi se prepara para el maratón de Valencia

"Yo jurando que no volveré a correr un 100k. También yo apenas mes y medio después del Mundial. En mi defensa diré que Tunnel Hill fue antes y que no podía perder inscripción/vuelos/hotel pagados desde marzo. PD: Ni confirmo ni desmiento que siga rompiendo mi palabra", escribió la propia Estefanía en sus redes tras ganar la carrera, junto a un vídeo del mismo momento en el que cruzaba la meta.

Su marido ha comentado la publicación, recordando que la influencer también había jurado no volver a correr bajo cero, como ya hizo en la Antártida, durante el reto 7-7-7 (7 maratones, en 7 países, en 7 días) en el que, por cierto, también quedó la primera en la categoría femenina, con una marca de 3 horas, 38 minutos y 53 segundos. "Mi amore puede con todo", ha escrito Aritz en su comentario.

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Tras haber corrido también el pasado 1 de noviembre el maratón de Nueva York, Verdeliss continúa con su preparación para el próximo maratón de Valencia, que se disputa el 6 de diciembre. Ésta es una de las carreras a pie de 42,195 kilómetros más importantes, rápidas y prestigiosas del mundo, que cuenta con la Etiqueta Platino (Platinum Label) otorgada por World Athletics, siendo el único maratón en España con esta distinción.