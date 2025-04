Para poder superar desafíos de este nivel, la creadora de contenido cuida su forma física y también su alimentación. En uno de sus vídeos reveló a sus seguidores qué come antes de correr una maratón: “ Es el menú perfecto premaratón ”. La pamplonica enseñó que prepara grandes cantidades de pasta y le añade un ingrediente clave para poder rendir al máximo: la remolacha . “Tiene cantidad de nitratos, por lo que está logrando que se optimice ese transporte de oxígeno hacia los músculos”, explicó mientras cortaba esta hortaliza.

Verdeliss admitió que estaba “un poco obsesionada con la remolacha”, aunque le cuesta manipularla para añadirla a sus platos. Además, señaló que es un alimento que tiene muchos antioxidantes. Por otra parte, en su texto indicó sobre los hidratos de carbono: “Yo tengo que deciros que a mí me hacen funcionar. Vaya, que como no haga una buena carga, en 42 kilómetros me desinflo”. Por este motivo suele comer pasta, pan y arroz “a saco”.