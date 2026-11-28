La Ducati acabó en el suelo con Márquez con dolor por alguna leve quemadura por el fuego

Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP tras conquistar su décimo Mundial: "He empezado a sentir el miedo"

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La última carrera al sprint de Marc Márquez en el GP de Valencia ha empezado con un gran susto después de que la Ducati del piloto empezase a echar humo y acabase incendiándose en plena parrilla. Este imprevisto ha obligado al campeón a bajarse de la moto para no sufrir quemaduras. El semáforo del Circuito Ricardo Tormo no se ha apagado y los pilotos han alzado la mano al unísono pidiendo que se parara el procedimiento de salida.

La Ducati acabó en el suelo con Márquez con dolor por alguna leve quemadura y la dirección de carrera terminó penalizando a Marc con una doble 'long lap' por ese fallo en su moto. La cara del campeón del mundo en el 'box' de Ducati lo ha dicho todo. Los aficionados también han apoyado a Marc silbando tras la decisión de sanción.

El piloto acabó en el 13º puesto por la penalización

El campeón hizo una salida discreta, pero enseguida se colocó tercero y en la tercera vuelta llegó a superar a Jorge Martín para ponerse segundo, aunque se fue largo poco después y perdió la posición. tras la primera vuelta larga cayó a la octava plaza y, tras la segunda, a la 14ª. Al final cruzó la meta en el 13º puesto.

Un sabor agridulce para el piloto que ya ha anunciado su retirada de MotoGP. “Empiezo a sentir el miedo, no a las motos en sí, sino a las lesiones, que me han afectado a la vida profesional pero todavía no a la personal”, dijo en la rueda de prensa. “Todo el mundo conoce mi situación y por lo que he pasado. Estaba sufriendo, pero los resultados lo escondían”, concluyó el piloto.