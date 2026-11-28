La influencer ha querido mostrarle su apoyo a través de las redes sociales tras el anuncio de su retirada de MotoGP

Marc Márquez anuncia su retirada de MotoGP tras conquistar su décimo Mundial: "He empezado a sentir el miedo"

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La novia de Marc Márquez, Gemma Pinto, le ha dedicado unas emotivas palabras al piloto tras el anuncio de su retirada de MotoGP. El catalán de 33 años ha dicho adiós a las competiciones después de conseguir 10 títulos mundiales de motociclismo y ocho coronas. La influencer ha querido mostrarle su apoyo a través de las redes sociales, donde ha publicado un carrusel con imágenes de los dos.

"Qué suerte haber vivido estos últimos cuatro años de tu historia a tu lado. Orgullosa de todo lo que has conseguido, pero aún más de la persona que eres. De principio a fin, a tu manera", ha asegurado la joven. La creadora de contenido ha recibido mensajes de cariño y apoyo de otras influencers como Laura Escanes, María Pombo, Anna Padilla, Victoria Federica o Bibiana Fernández.

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"Las motos han sido y serán mi gran pasión", confesó el piloto

La pareja se conoció a mediados de 2023 y, aunque al principio lo querían llevar con discreción, en septiembre de ese mismo año oficializaron públicamente su noviazgo al aparecer de la mano en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Desde entonces, la joven se ha convertido en un gran apoyo para el piloto. Así lo confesó el propio Márquez en la rueda de prensa que concedió después de anunciar su retirada.

"Desde 2013 hasta ahora, he disfrutado muchísimo porque muchas personas en el paddock me han ayudado a llegar a las dos ruedas. Las motos han sido y serán mi gran pasión, así que me siento supercontento de todo. Me siento orgulloso de conocer maravillosas personas", afirmó. "Decidí anunciar hoy mi retirada porque era la única manera de poder luchar por el campeonato. Anunciarlo antes era quitarme energía. He luchado por el campeonato, he ganado, pero la decisión estaba hecha. Hubiese finalizado de una manera u otra, la decisión estaba tomada. Por supuesto tenía un contrato con Ducati, pero han entendido muy bien mi situación", añadió.

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El piloto cierra la puerta de una de sus mejores etapas de su vida para comenzar una nueva junto a su familia y su pareja. Su hermano Álex Márquez también ha querido dejarle un mensaje en redes sociales para darle todo el cariño que necesita en estos momentos: "Un día feliz que siempre recordaré con una sonrisa en la cara. Saber cuando parar, hacerlo a tu manera siguiendo tu instinto y verte tan en paz contigo mismo demuestra la persona que eres. Te admiro mucho".