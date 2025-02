El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy la Encuesta de Condiciones de Vida, que muestra varios datos llamativos. En concreto, uno de cada tres españoles tiene poco margen de reacción económica ante un imprevisto. El 36% reconoce que no tiene capacidad para ese tipo de gastos, como por ejemplo cambiar la lavadora o reparar el coche . Informan en el vídeo Almudena Calvo, Beatriz Simó y Paula Alás.

Esa encuesta confirma también que aún un tercio de los españoles no se puede permitir ir de vacaciones al menos una semana al año. Y es que un 9% de la sociedad tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes. "Me cuesta demasiado, no se llega con el sueldo mínimo", lamenta un ciudadano.