"Parece una circunstancia de fuerza mayor, una circunstancia extraordinaria que nadie puede prever" y eso quiere decir, en términos generales, que "las empresas no son responsables de la no prestación de servicio" y si es así "el consumidor no puede reclamar", aunque en contraposición éste "tampoco es responsable de tener que pagar por los servicios no recibidos", adelanta.