¿Subirá el precio de la leche por el apagón?

‘La mirada crítica’ ha hablado con Luis Cortés Isidro, coordinador estatal de la Unión de Ganaderos , que nos ha explicado el porqué de esa situación en las vacas. “ Todos los animales están acostumbrados a que se les ordeñe mañana y tarde . En algunas zonas la corriente no llegó hasta el día siguiente. Esa leche se quedó en la ubre de las vacas, provocando mastitis por no ordeñar a su debido tiempo”, ha contado.

No solo se perdió la leche que no se ordeñó por la tarde, sino que, según el experto, la que se recogió por la mañana se echó a perder en muchos casos. Por eso ahora la pregunta es si esa caída en la producción se va a notar en el precio .

“Entiendo que no. Es la leche producida en un número específico de granjas, no tendría que provocar ningún incremento de precios si no viene algún espabilado. Al final, el ganadero es el que perdió y entendemos que no debe haber ninguna repercusión al consumidor, la pérdida la hemos asumido nosotros”.