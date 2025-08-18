La multinacional preinstaló en dos marcas de smartphones su buscador violando la legislación australiana sobre competencia

La abogada General del TJUE avala la multa de más de 4.000 millones a Google por abuso de posición dominante

Freno al monopolio de Google en Australia. La tecnológica ha acordado pagar una multa de 30,1 millones de euros (55 millonares de dólares australianos por firmar acuerdos con dos de las mayores empresas de telecomunicaciones del país que le permitían preinstalar el buscador de Google Search en varios modelos de smartphones, obstaculizando los motores de búsqueda de su competencia .

El acuerdo que cierra el conflicto por prácticas de monopolios por parte de Google ha sido informado por la empresa estadounidense y el organismo australiano de defensa de la competencia de Australia en un comunicado tras abrir un procedimiento ante el Tribunal Federal Australiano contra Google de Asia-Pacífico. Este tribunal, a pesar del acuerdo, decidirá si la sanción impuesta es adecuada y proporcional.

Google firmó acuerdos, declarados como ilegales, entre 2020 y 2021,con las compañías de telecomunicaciones australianas, Telstra y Optus que solamente preinstalaban Google Search en los teléfonos Android vendidos a sus clientes, mientras excluían a otros motores de búsqueda. A cambio, las telecos recibían una parte de los ingresos publicitarios que Google generaba de esos clientes.

Google y las autoridades de la competencia, satisfechos con el acuerdo

La empresa tecnológica, por su parte ha mostrado su satisfacción el acuerdo alcanzado tras la violación de la legislación australiana: "Nos complace resolver las preocupaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que se referían a disposiciones que no figuraban en nuestros acuerdos comerciales desde hace tiempo".

La presidenta de la comisión, Gina-Cass Gottlieb, ha reiterado que "las conductas que restringen la competencia son ilegales en Australia porque suelen implicar menos opciones, costes más elevados o un peor servicio para los consumidores.

Es importante destacar que estos cambios llegan en un momento en que las herramientas de búsqueda de IA están revolucionando la forma en que buscamos información, creando una nueva competencia".

El año pasado, Telstra, Optus y su rival más pequeño, TPG, se comprometieron ante la Comisión a no renovar ni realizar acuerdos similares con Google que infrinjan la libre competencia del resto de los operadores.