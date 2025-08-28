Naranjas, peras y cebollas lideran las subidas de precio en agosto

Un estudio revela que varios alimentos básicos con IVA reducido se han encarecido en supermercados

Harina, uvas blancas, aceite de oliva, patatas y ajos registran descensos en el último mes

Las naranjas, peras conferencia y cebollas han sido los productos que más han incrementado su precio en los principales supermercados durante agosto, de acuerdo con el análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción. El informe evalúa la evolución de precios entre principios de julio y mediados de agosto de 2025 en ocho grandes cadenas de distribución.

En concreto, la malla de naranjas de 4 kilos subió de media un 8,8%, con el repunte más acusado en Lidl, donde pasó de 5,15 euros en julio a 6,99 en agosto, lo que supone un 35,7% más.

Alzas también en peras, cebollas y leche

Las peras conferencia aumentaron un 4,3% de media, con la mayor subida en Alcampo (16,7%), mientras que las cebollas se encarecieron un 3% en promedio, destacando Eroski, con un incremento del 30,7%. La leche entera también registró una subida del 2,9%, alcanzando en Carrefour un 16,2% más que el mes anterior en la marca President.

Otros alimentos al alza

Durante agosto se encarecieron igualmente las manzanas golden (2,6%), los macarrones (1,9%), los limones (1,7%), la docena de huevos (0,9%), el aceite de girasol (0,7%), el arroz redondo (0,2%) y las lentejas pardina (0,2%). En cambio, zanahorias y champiñones laminados mantuvieron estables sus precios.

Productos que bajaron de precio

La harina de trigo descendió un 2%, las uvas blancas sin pepitas un 3,4%, el aceite de oliva un 3,4%, las patatas un 7,4% y los ajos un 8,4%, convirtiéndose en los artículos con mayores caídas.

Críticas de Facua

La asociación lamenta que, pese a las advertencias del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desde enero de 2023, no se haya abierto aún ningún expediente sancionador a las cadenas por posibles aumentos de márgenes de beneficio. Facua denuncia “casos tan claros” como los sobreprecios en el aceite de oliva.

Desde el 1 de enero de 2025, el IVA de varios alimentos básicos se elevó: los que estaban al 2% pasaron al 4% (aceites de oliva, leche, pan, huevos, queso, frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cereales y harinas), mientras que el de pastas y aceites de semillas aumentó del 7,5% al 10%.