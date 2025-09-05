Banco Sabadell afirma que la oferta de BBVA es "peor" que la que ya se rechazó en 2024

Josep Oliu destaca que el Banco Sabadell se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses

La SEC permite a BBVA alinear plazos en la OPA ante una eventual renuncia a la condición de aceptación mínima

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que la oferta de BBVA "es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el consejo de administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario" de la entidad.

Así se ha pronunciado Oliu, en un comunicado, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell este viernes.

Oliu ha afirmado que la entidad bancaria catalana se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la oferta de BBVA sigue siendo de una acción del banco presidido por Carlos Torres más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos del Sabadell.

Las acciones de BBVA y Sabadell caen alrededor del 1%

Según los datos del mercado, el BBVA ha cerrado la sesión con una caída de un 1,3% y el Banco Sabadell ha descendido un 0,89%, mientras que en el cómputo semanal la entidad vasca ha subido un 0,74% y la catalana ha restado un 0,8%.

En un plano más amplio, el Sabadell y el BBVA son, respectivamente, el cuarto y quinto valor más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año, con el primero avanzando un 71,5% y el segundo repuntando un 65,1%. Asimismo, sus capitalizaciones bursátiles alcanzan, por separado, los 16.170 y los 89.936 millones de euros.

La CNMV ha dado el visto bueno a la operación al entender que la oferta se ajusta a los términos técnicos vigentes y al considerar "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA tras las últimas modificaciones registradas con fecha 3 de septiembre de 2025.

El organismo ha recordado que la oferta se dirige al 100% del capital social de Banco Sabadell. La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

Por otra parte, BBVA se ha reafirmado en la condición mínima de aceptación de la OPA, establecida en el 50,01% excluyendo la autocartera de Sabadell. En este aspecto, y a colación de la comunicación que remitió ayer la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés), ha señalado que el organismo estadounidense pidió al banco todos los escenarios posibles de la OPA, incluyendo la posibilidad de reducir la condición mínima del 50,01% al 30%.