Larry Ellison, el fundador de Oracle, acumula 393.000 millones de dólares y supera a Musk en la lista de Bloomberg

Oracle vive su mejor jornada desde 1999 y roza el billón de dólares en valor de mercado gracias a sus nuevos contratos

El empresario Larry Ellison se situó este miércoles como la persona más acaudalada del planeta, después de que el valor de las acciones de Oracle, compañía tecnológica que cofundó, registrara un notable ascenso en Wall Street, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

La riqueza de Ellison, de 81 años y actual presidente y director de tecnología de Oracle, aumentó 101.000 millones de dólares a las 10.10 hora de Nueva York (14.10 GMT), tras anunciar la empresa la adjudicación de varios contratos por valor de miles de millones en su último trimestre.

Supera a Elon Musk en Bloomberg

Con este incremento, el patrimonio de Ellison alcanzó los 393.000 millones de dólares, adelantando a Elon Musk (54 años), quien cuenta con 385.000 millones y que había liderado la clasificación de Bloomberg durante casi un año.

Sin embargo, en la lista en tiempo real de Forbes, que muestra ligeras diferencias, Musk continúa en primer lugar con 440.000 millones de dólares, seguido de Ellison, cuyo capital asciende a 406.300 millones.

Oracle roza el billón de dólares

Las acciones de Oracle se dispararon un 38,15 % en la apertura de Wall Street, impulsadas por los contratos multimillonarios comunicados en los resultados del martes. Estos acuerdos reforzaron su papel en la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial, según medios especializados.

Además, la firma tecnológica se aproxima a alcanzar el billón de dólares de valor en el mercado, su mejor jornada desde 1999, de acuerdo con CNBC. El martes, Oracle reveló que había firmado cuatro contratos multimillonarios con tres clientes distintos en el trimestre concluido el 31 de agosto. Aunque cerró el periodo por debajo de las previsiones de los analistas, reportó 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, un 359 % más que el año anterior.