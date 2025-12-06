Las principales ciudades españolas acogen manifestaciones contra Nicolás Maduro y a favor de María Corina Machado

Los motivos por los que han concedido el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El Instituto Nobel Noruego asegura que María Corina Machado recogerá el próximo martes 9 de diciembre su Nobel de la Paz. Por razones de seguridad, no se han dado más detalles del viaje, porque la líder opositora vive en la clandestinidad en su país. Cientos de venezolanos se han manifestado en 80 ciudades de 20 países por la libertad.

La disidencia venezolana, los contrarios a Maduro, han tomado las calles del mundo por la paz y la libertad. A pocos días de que la opositora María Corina Machado reciba formalmente el Nobel de la Paz en Oslo, los exiliados del país caribeño se movilizan en 121 ciudades para respaldar a su líder democrática, homenajear a los presos políticos y exigir el fin de la dictadura.

200 personas se manifiestan en Barcelona contra Maduro y a favor de Machado

Unos 200 venezolanos se han manifestado este sábado por la tarde en Barcelona bajo el lema 'Marcha por la paz y la libertad', en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y a favor de la opositora María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz.

Es una de las marchas convocadas en varias ciudades por el partido opositor Vente Venezuela: ha empezado ante el monumento a Cristóbal Colón, donde se han ido concentrando durante una hora, y después han empezado a caminar en dirección al monumento a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta.

Las pancartas apoyaban a Machado: 'Maduro me obligó a salir, pero Dios y María Corina me harán regresar', 'El Nobel es de los que han dado su vida por esta lucha', 'El Nobel es de los que están injustamente detenidos' y 'El Nobel ilumina el camino a la libertad', entre otras.

La comunidad venezolana sale a la calle en Vigo en solidaridad con María Corina Machado

Por otro lado, la comunidad venezolana ha salido a la calle en Vigo para mostrar su solidaridad con la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y contra la "narcotiranía" de Nicolás Maduro. La marcha, convocada por Venezuela Vente el partido de María Corina bajo el lema 'El Nobel es nuestro', comenzó sobre las 18.00 horas frente a la casa consistorial de la ciudad olívica y finalizó en la plaza Elíptica.

Durante el recorrido, los presentes, que llevaron las linternas de sus teléfonos móviles encendidas, portaron banderas de Venezuela y carteles donde se podía leer 'El Nobel ilumina el camino de la libertad' o 'El Nobel es de todos los venezolanos'. Además, las pancartas estaban acompañadas de imágenes de guacamayos rojos, un ave típica y emblemática del país latino, que se convirtió en un símbolo popular de esperanza, libertad y resistencia.