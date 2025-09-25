Miguel Salazar Madrid, 25 SEP 2025 - 17:34h.

En 'El tiempo justo' hemos podido hablar con un compañero que conoce muy bien al cura arrestado en Torremolinos

El cura de Toledo rompe su silencio tras incautarle droga: “Es un circo mediático”

La detención del padre Carlos, ya ex Vicario de la archidiócesis de Toledo, no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la capital manchega. Tampoco a alguno de sus compañeros. Uno de ellos ha ofrecido unas duras declaraciones a 'El tiempo justo', donde avisa que pueden "protegerle" después de que fuese arrestado y puesto en libertad en Torremolinos por posesión de cocaína rosa, más conocida como 'tusi'.

En los últimos meses ya existían sospechas de algunos movimientos un tanto sorprendentes en el padre Carlos. Se cree que llevaba una doble vida, ya que despareció de repente y se fue a Egipto, en un viaje similar al que habría tenido en la localidad malagueña donde fue detenido en la madurgada del lunes. "Es el Ábalos del arzobispo", comparte su compañero como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

El detenido formaba parte de un grupo de "intocables"

Siempre citando la misma fuente, Carlos Loriente habría estado formando parte de "un grupo organizado" al que califica su excompañero de "intocables". "Tienen amenazado al obispo", dice.

El testimonio aclara que ha podido tener constancia de "su juegras y de sus orgías". En el piso que alquilaba para disfrutar de unas vacaciones en Torremolinos fue hallado además con juguetes sexuales, entre otras cosas. También encontraron una balanza para pesar droga y más sustancias estupefacientes. "Estábamos esperando que esto explotara. A chicos de otra nacionalidad les abría su puerta y ya se entraban", relata una vecina.

En el año 2023, Carlos Loriente ya defendió la inocencia de un compañero que fue acusado de pederastia. Según un escrito donde mostraba su apoyo -al que ha accedido este programa-, el sacerdote estaba "convencido" de que su compañero era totalmente inocente. La fuente con la que ha contactado 'El tiempo justo' lanza un aviso a navegantes. "Puede hacer caer al obispo, por eso le van a proteger", asegura.