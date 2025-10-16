Siguen surgiendo más críticas ante la subida de la tasa de la basura: "Lo que va a provocar una desigualdad"

La alcaldesa de Cangas de Morrazo tiene que salir escoltada tras las protestas por la subida de la tasa de basura

La alcaldesa de la localidad gallega de Cangas de Morrazo tuvo que salir escoltada por la Policía y la Guardia Civil después de que un grupo de vecinos le tiran huevos y bolsas de basura en protesta por la aprobación de la subida de la tasa de residuos. Un restaurante, por ejemplo, pasará de pagar 370 euros a superar los 2.000 mil. Una tasa de gestión de residuos que se va a tener que aplicar en todos los ayuntamientos de nuestro país por una normativa europea.

En esa localidad, ese tipo de establecimientos hasta ahora pagaban por la tasa de basura 107 euros. Ahora tendrán que abonar 1.236 EUR cada año. Si nos fijamos en las viviendas, las cantidades también varían mucho. La cantidad a pagar por la tasa varía mucho entre municipios. La tasa más barata la encontramos en Soria con 27 euros anuales y la más cara en el barrio de Moncloa-Aravaca en Madrid que supera los 500 euros anuales.

No sólo los vecinos de Cangas se han llevado el susto del año: "Hemos pasado de pagar 70 euros a 126. Tú no le puedes decir a una familia que de repente tiene que pagar 60 y pico euros más al año". Al hotel de Jesús le subirá bastante más del doble: "60 euros cada una de las plazas, 48 más la cuota fija, en total pagaré 3.280". También es un sobresfuerzo para la dueña de un local nocturno, que pagará más de 1.000 euros. Son algunos de los casos donde más ha afectado esta tasa y por la que muchos podrían arruinarse: "Es inviable económicamente".

La Federación de Municipios de España, en contra de esta nueva ley

Dicen que es el medio ambiente quien ha creado esta nueva tasa de basura, una ley muy cuestionada por la Federación de Municipios de España: "Se ha hecho sin respetar la autonomía municipal, no da pautas a los alcaldes, lo que va a provocar una desigualdad, un importe distinto según el municipio en el que residan", explica Luis Martínez-Sicluna, secretario general de FEMP.

En Madrid llevaban 10 años sin pagar por el tratamiento de los residuos: "En mi barrio está lleno de ratas, me encantaría pagar por algo que me sirve", dice una vecina. "Si queremos apostar por la economía circular, pues hombre, hay que dar facilidades". En Sevilla aún no está en marcha y tienen del límite hasta el 1 de enero: "No hemos tenido sanciones, lo que no sabemos es el sangramiento de la ley donde nos lleva", afirma el concejal de Hacienda.