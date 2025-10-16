Un grupo de vecinos le tiró huevos y bolsas de basura en protesta por la aprobación de la subida de la tasa de residuos

La nueva tasa de basura, el impuestazo que te va a llegar si vives en un municipio de más de 5.000 habitantes

PontevedraLa alcaldesa de la localidad gallega de Cangas de Morrazo tuvo que salir escoltada por la Policía y la Guardia Civil después de que un grupo de vecinos le tiran huevos y bolsas de basura en protesta por la aprobación de la subida de la tasa de residuos. Un restaurante, por ejemplo, pasará de pagar 370 euros a superar los 2.000 mil.

Una tasa de gestión de residuos que se va a tener que aplicar en todos los ayuntamientos de nuestro país por una normativa europea.

La cantidad a pagar por la tasa varía mucho entre municipios. La tasa más barata la encontramos en Soria con 27 euros anuales y la más cara en el barrio de Moncloa-Aravaca en Madrid que supera los 500 euros anuales.

¿De qué depende lo que se paga?

Cada ayuntamiento pone sus criterios, pero hay factores importantes como el valor catastral del edificio y el dinero que cueste recoger la basura que se genere en ese barrio. Hay Ayuntamientos importantes que la están implantando ahora, como el de Madrid y esto empieza a reflejarse en el IPC de septiembre. La recogida de basuras es lo que más ha subido, más de un 30% en un año

La federación que aglutina a los 8.132 municipios de España critica esta nueva ley. Luis Martínez-Sicluna secretario Gral. FEMP asegura que “se ha hecho sin escuchar a los ayuntamientos, sin respetar su autonomía y sin dar pautas a alcaldes". Habría apostado por un tributo estatal para evitar 8.132 tasas distintas.

Esta tasa va a provocar una diversidad y una desigualdad. Una misma familia pagar distinto según donde resida.