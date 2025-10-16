La OPA de BBVA a Sabadell fracasa con el 25,33% de aceptación de las acciones

Compartir







La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha fracasado al ser aceptada por el 25,33% de las acciones a las que se dirigía, cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social para tener éxito, ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado este jueves.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto. El misterio de la OPA del BBVA al Banco Sabadell se resuelve un día antes de lo previsto, ya que la CNMV había dicho que anunciaría el resultado este viernes, y de la manera más inesperada con el fracaso de la oferta.

Después de más de 17 meses desde que se lanzó la opa, el mercado esperaba conocer si el BBVA conseguía la mayoría del capital del Sabadell, lo que parecía prácticamente imposible por el escaso respaldo de los clientes accionistas del banco.

Sin embargo, los analistas llevaban días pensando que lo más probable era que el BBVA consiguiera entre el 30 % y el 50 % del capital del Sabadell, lo que abriría la puerta a que la entidad, antes de renunciar a sus planes, rebajara su aspiración inicial y se animara a lanzar una opa al obtener más del 30 %.

BBVA anuncia una "significativa recompra de acciones" tras fracasar la OPA sobre Banco Sabadell

BBVA ha informado de que retoma su plan de retribución a sus accionistas con una "significativa recompra de acciones" después de que haya fracasado su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que únicamente ha logrado un 25,5% de aceptaciones respecto a los derechos de voto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y a nuestro equipo por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso", ha dicho el presidente de BBVA, Carlos Torres, en un comunicado.

El banco prevé repartir 36.000 millones de euros entre sus accionistas hasta 2028. A corto plazo, BBVA ha anunciado que prevé contar con 13.000 millones de euros para distribuir a sus accionistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En el marco de nuestros objetivos financieros y una vez superadas las restricciones derivadas de la operación, aceleramos nuestro plan de retribución al accionista", ha destacado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El 31 de octubre se retomará la recompra de aciones pendiente, por un importe de 1.000 millones de euros. Posteriormente, el 7 de noviembre se pagará un dividendo de 0,32 euros por acción, lo que supone un reparto total de 1.800 millones de euros.

Además, dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el consejo de administración de BBVA ha acordado poner en marcha una "significativa recompra de acciones adicional", tan pronto como reciba la autorización del BCE.

Durante el periodo que cubre el plan estratégico 2025-2028, BBVA estima que su ROTE promedio se sitúe en torno a un 22% y que su ratio de eficiencia mejore hasta cerca del 35%. El banco espera obtener un beneficio atribuido acumulado en cuatro años de aproximadamente 48.000 millones de euros.