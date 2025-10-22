Compradora de vivienda okupada: "En dos años las puedes vender por el doble"
En España, más de 23.000 viviendas que están a la venta están okupadas, se venden con un okupa dentro. Es una tendencia que se está consolidando en el mercado inmobiliario.
'La mirada crítica' ha hablado en directo con Naira Mas, quien ha comprado varias casas okupadas: “He comprado tres viviendas okupadas. Es una modalidad que ahora está de moda. Como el Gobierno no nos da ninguna medida eficiente, los inversores estamos intentando comprar este tipo de viviendas, ya que están a un precio mucho más económico. Al final, cuando un fondo de inversión compra este estilo de viviendas, como son grandes tenedores, les cuesta mucho más echar a las personas que tienen mucha cara y llevan años sin pagar su vivienda”.
Naira explica cómo es la dinámica a la hora de comprar una casa okupada: “Yo no compro viviendas de un propietario que vende su casa okupada. Tengo una inmobiliaria, y solo compro a fondos de inversión, ya que esas viviendas suelen estar a un precio de mercado entre un 50 y 60% por debajo. En un plazo máximo de dos años, esa persona, en caso de que no tenga una moratoria, está fuera. Si compras una vivienda que a precio de mercado está en 200.000 euros, la compras en 120.000 y en dos años la puedes vender por el doble”.
Además, comenta el motivo por el que decide comprar viviendas okupadas: “Lo hago porque quiero patrimonio. Por la inestabilidad que hay, quiero tener rentas y vivir tranquila, poder ir al supermercado a comprar y no depender de una mínima pensión, si es que la va a haber el día de mañana. Hay muchas personas que las compran para capitalizarse, compran una vivienda y hacen como si fuera un fondo de inversión”.