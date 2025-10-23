Dori Toribio 23 OCT 2025 - 15:58h.

El precio del crudo sube más de 5%, tras el anuncio de sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas Rosneft y Lukoil

EEUU sanciona a empresas petroleras rusas por la "falta de compromiso" de Moscú para un acuerdo de paz

Cada vez que Donald Trump habla pasa algo en el mundo. Ahora es el precio del petróleo el que ha escalado más del 5% apenas unas hora después de que el presidente de EEUU anunciara sanciones a dos grandes petroleras rusas por la guerra en Ucrania. A Rosneft, la segunda más importante del mundo y a Lukoil. La periodista Dori Toribio informa desde Washington.

Un movimiento arriesgado de Trump que ya ha provocado un terremoto en el sector energético, pero que mantiene las esperanzas de que las aguas vuelvan a su nivel. Con el presidente estadounidense nunca se sabe qué va a ocurrir al día siguiente, porque a pesar de las sanciones a las petroleras rusas, insiste en verse con Vladimir Putin para conseguir la paz en Ucrania.

El precio del Brent ha subido hasta los 66 dólares, un 5,4% más de lo que marcaba un día antes. La sacudida al alza de los precios del petróleo, le siguió a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump este miércoles tras reclamar que sus conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania "no van a ningún lado".

Las sanciones más duras de EEUU a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania

Estas son las sanciones más duras de EEUU a Rusia por la guerra en Ucrania y porque Vladimir Putin no ha hecho más que darle largas sin llegar a un acuerdo con Trump, que pasa de alabarlo a criticarlo y ahora...finalmente a sancionarlo.

El republicano llevaba meses amenazando a contar este paso y finalmente se ha decidido a aumentar la presión a Putin, como le estaba pidiendo el Congreso de EEUU. El Departamento del Tesoro asegura que Putin no ha sido honesto en las conversaciones y que estas sanciones pueden aumentar si no hay un alto el fuego. Pero al mismo tiempo, el Gobierno de Estados Unidos deja la puerta abierta a una futura reunión.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones, entre ellas a India, que junto a China importan en torno a 3,5 millones de barriles al día. Si EE.UU. y la India llegan a un acuerdo Rusia tendría dificultades para dar salida a su petróleo, lo que incrementaría la demanda de crudo.