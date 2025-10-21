La Casa Blanca ha confirmado que no se prevé que se celebre en las próximas semanas la reunión entre Putin y Trump

El nuevo objetivo de Donald Trump: mantiene una "larga" conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski

La Casa Blanca ha confirmado este martes que no se prevé que se celebre en las próximas semanas la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, después de que en las últimas horas el Kremlin ya rebajara expectativas afirmando que "se necesita una preparación seria".

La noticia ha sido confirmada por un funcionario de la Casa Blanca a la agencia Bloomberg y llega un día después de que los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente, destacaran la "constructiva" conversación que mantuvieron sobre los preparativos de la reunión.

PUEDE INTERESARTE Trump declina la entrega de los misiles Tomahawk solicitados por Zelenski y propone reunirse con Putin para acabar con la guerra en Ucrania

Los comunicados de Washington y Moscú sobre esa conversación fueron más comedidos que un Donald Trump que tras hablar con Putin por teléfono hace una semana, se aventuró a afirmar que se volvería a ver con él "en una dos semanas", mientras que Rubio y Lavrov lo harían "muy pronto".

Lo que se sabe de la reunión

Trump y Putin pactaron reunirse en Budapest para "poner fin" a la guerra, en vísperas de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca este pasado viernes, de donde se fue sin los misiles Tomahawk con los que cree que puede cambiar el rumbo del conflicto.

La reunión de Budapest sería la segunda entre los dos líderes desde que Trump regresara a la Casa Blanca con la promesa de acabar con la guerra en 24 horas, después de la cumbre de agosto, en Anchorage --Alaska--, sin que saliera de ella ningún tipo de compromiso para poner fin a la guerra.