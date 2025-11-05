"Los motores estructurales de esta ruptura de la clase media son mayoritariamente el empleo y la vivienda", señalan

María, autónoma, sobre la pobreza en España: “Lo que gano es para pagar, no tengo hijos si tuviera me tiro de un puente”

Un informe de Cáritas ha revelado este miércoles que el 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza. La situación es especialmente preocupante en el caso de los jóvenes. Dos millones y medio viven en situación de exclusión social. Definir hoy en día qué es la clase es casi una adivinanza. Un jeroglífico a descifrar. Informa en el vídeo Carol Gramunt.

Según la OCDE, alguien cuyos ingresos oscilen entre los 1.300 euros y los 3.500 euros al mes pertenecería a esa clase media. Pero este dato, por sí solo, no es suficiente. A esos ingresos hay que añadirle la posibilidad, cada vez más difícil de adquirir una vivienda. Y lo cierto es que si hace 20 años, el 70% de los jóvenes se lo podía permitir. Ahora solo son el 43%.

La clase media, por lo tanto, va descendiendo. Lo recomendable sería no destinar más del 40% del salario a la vivienda. Pero, además, hay que tener en cuenta la ciudad en la que se vive, la posibilidad de afrontar gastos imprevistos y de ahorrar.

"Un proceso inédito de fragmentación social"

Todos estos factores hacen que la clase media esté cada vez más difuminada y de esto advierten los expertos. "España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social. La clase media se erosiona llevando a muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha", ha explicado Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa.

La clase media es clave en la estabilidad de un país, pero poco a poco empieza a erosionarse. Lo que antes servía para organizar un proyecto de vida, en muchos casos sirve ahora simplemente para subsistir sin apenas concesiones. Lo van a ver con algunos casos reales. La vivienda y los salarios suelen ser los principales obstáculos.

Atrás quedan sueldos dignos, los empleos estables, la capacidad de ahorro o un nivel de vida cómodo. "La clase media se está viendo reducida porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que el coste de la vida", señala José García Montalvo, investigador y economista.

"Los motores estructurales de esta ruptura de la clase media son mayoritariamente el empleo por un lado y la vivienda por otro", añade Massimo Cermelli, profesor de Economía de la Universidad de Deusto. "Muchos jóvenes piensan que no podrán vivir tan bien como sus padres Dificulta mucho el conseguir un nivel de renta suficiente como para poder emprender un proyecto de vida ", explica Montalvo. "El tema es preocupante porque claramente se está deteriorando la cohesión social. Hay muchos programas de ayuda que no han sido efectivos", concluye Massimo Cermelli.