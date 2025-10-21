Zoe Armenteros 21 OCT 2025 - 12:10h.

La falta de vivienda y los bajos sueldos, principales fuentes de malestar en España, según un informe de Oxfam Intermon

El Gobierno pondrá a disposición el número de teléfono gratuito 047 para informarse del acceso a la vivienda

El 30% de los españoles considera que sus ingresos no le alcanzan para tener una vida digna y ocho de cada 10 personas creen que España es profundamente desigual. Un informe de Oxfam Intermón revela que las principales problemas son el acceso a una vivienda y la percepción de que la sanidad y la educación dependen cada vez más de si vives en un barrio rico o pobre.

La mayoría de los encuestados refleja que trabajar ya no garantiza una vida digna a causa de los bajos sueldos y de las malas condiciones: el 54,4% se muestran insatisfechos con su situación económica. De hecho, el 40% afirma no tener capacidad para afrontar un imprevisto de 600 euros, según el informe de la ONG.

Un 37% de la población afirma necesitar un segundo empleo, aunque no puede compatibilizarlo con su vida actual. Cuatro de cada diez personas no pueden permitirse unas vacaciones ni una sola semana al año, revelan los datos a partir de encuestas a más de 4.000 personas.

El 40% de los encuestados están insatisfechos con su situación laboral, contratos precarios que afecta la capacidad para acceder a una vivienda, sea de alquiler que en propiedad.

“Los apuros siguen siendo el día a día para muchos hogares. Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etc", ha explicado Ernesto García López, coordinador del Informe 'Vivir la desigualdad', de Oxfam Intermón con los datos que refleja el informe.

El informe señala la ruptura del ascensor social: se estima que se necesitan cuatro generaciones para que una persona en situación de pobreza ascienda a la clase media. Las personas más necesitadas consideran que ganan poco y pagan demasiados impuestos: el 73% cree que el sistema fiscal no distribuye bien la riqueza y casi seis de cada diez piensan que las grandes fortunas y grandes empresas pagan poco.

Los grupos más afectados son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes, los colectivos que resultan perjudicados en mayor medida por las desigualdades.

La dificultad para acceder a una vivienda dispara las desigualdades

La vivienda se posiciona, por primera vez, como la principal causa de desigualdad, por delante incluso de la economía. El 73% de las personas inquilinas asegura sentirse directamente afectada por la crisis habitacional, frente a un 33% entre personas propietarias.

Además, esta desigualdad habitacional es estructural y se amplía: solo el 14,4% de las personas considera probable poder comprar una vivienda algún día y que sin apoyo familiar, el acceso al alquiler o a una hipoteca es prácticamente imposible. El 72% de los jóvenes de clase alta espera recibir ayuda familiar para comprar una vivienda, mientras que más del 60% de los y las jóvenes con familias con bajos recursos ven poco o nada probable contar con este respaldo.

El informe propone para aliviar la brecha de la desigualdad: aumentar la progresividad del sistema fiscal y que paguen los que tengan rentas más altas, construcción de vivienda social para garantizar que las personas con menos posibilidades puedan acceder a una vivienda digna, un sistema sanitario público de calidad y un sistema educativo público de calidad. Además, de fomentar el empleo de calidad, esto es con contratos estables y condiciones económicas adecuadas.