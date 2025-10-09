Rocío Amaro 09 OCT 2025 - 14:25h.

El comedor atiende a 110 personas al día y acaba de lanzar un llamamiento urgente de ayuda ante la escasez de alimentos que padecen

Hermandades, peñas deportivas y comercios locales se están movilizando con donaciones y campañas solidarias para garantizar el sustento diario de los usuarios del comedor

CádizEl Comedor Social El Salvador, gestionado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Jerez de la Frontera, Cádiz, atraviesa estos días un momento delicado. Una creciente demanda ha elevado el número de usuarios diarios, llegando a tener hasta 110 comensales, una cifra que ha desbordado los recursos del centro y que ha obligado a lanzar una llamada urgente de ayuda a la ciudadanía. Las religiosas alertan de que las despensas están vacías y que ya no pueden garantizar un plato de comida a todos los que acuden, mayoritariamente personas en situación de vulnerabilidad.

Sor Dolores María, representante de las Hijas de la Caridad, explica que lo más urgente son alimentos básicos como legumbres, verduras congeladas, pasta, embutidos, latas de atún, tomate frito, leche y zumos. La labor de las religiosas se ve reforzada por voluntarios y colaboradores, pero la demanda supera con creces la capacidad del comedor.

Una respuesta inmediata

Ante esta situación, varias hermandades y organizaciones de Jerez se han volcado en ayudar. La Hermandad de la Sagrada Cena negocia la compra de 1.000 kilos de pasta y grano, mientras solicita la colaboración económica de sus hermanos. Por su parte, la Hermandad del Mayor Dolor, ubicada en la iglesia de San Dionisio, ha aportado un palé de alimentos a las Hijas de la Caridad, respondiendo al llamamiento de emergencia con rapidez. También la Hermandad de la Piedad ha lanzado una campaña de recogida de alimentos durante todos los viernes de octubre, en el marco de sus cultos semanales, para garantizar el suministro de productos básicos.

El compromiso del tejido social jerezano se refleja también en otras iniciativas. La Peña Sevillistas en Jerez ha realizado una importante donación al comedor, entregando 100 kilos de patatas, 20 cartones de huevos, 360 salchichas y 100 kilos de azúcar, demostrando que la solidaridad trasciende el ámbito religioso y llega también desde colectivos culturales y deportivos. Desde la Federación de Peñas Sevillistas, han felicitado a la peña por su gesto, destacando que ejemplifica "el compromiso social y humano que caracteriza al sevillismo".

Además, el Centro Comercial Abierto de Jerez ha organizado una campaña de recogida de alimentos que tendrá lugar el 11 de octubre en la Plaza del Arenal. Cada contribución, por pequeña que sea, puede ayudar a llenar las estanterías del comedor y garantizar que más familias puedan llevar un plato a la mesa. Además, como incentivo, todos los participantes podrán entrar en el sorteo de un cheque regalo de 100 euros para gastar en ACOJE, fomentando la participación ciudadana en esta iniciativa solidaria. Desde la organización recuerdan que las donaciones deben excluir arroz, para priorizar otros alimentos de primera necesidad.

Una emergencia preocupante

La emergencia del Comedor El Salvador refleja la preocupante realidad de que cada vez son más las familias y personas en situación de vulnerabilidad que necesitan asistencia diaria. La labor de las Hijas de la Caridad y de los voluntarios es crucial, pero solo la cooperación de la sociedad puede garantizar que todos los usuarios reciban la atención que necesitan.

Esta llamada de auxilio ha generado una respuesta ejemplar en Jerez, uniendo a hermandades, asociaciones, peñas deportivas y comerciantes en torno a un objetivo común, apoyar a quienes más lo necesitan.

El Comedor El Salvador sigue necesitando apoyo constante, y todas las aportaciones cuentan para mantener abiertos sus servicios y ofrecer un plato de comida, así como atención y cuidado a los más vulnerables. La unión de hermandades, peñas, comercios y vecinos es un ejemplo de cómo la sociedad puede responder ante situaciones críticas y revertir esta preocupación. Las Hermanas de la Caridad han mostrado públicamente su agradecimiento, esperando que no se quede en una acción puntual.