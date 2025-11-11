La docena de huevos ha ido subiendo de forma escalonada por el aumento del consumo

Crece el temor a un aumento del precio de los huevos por la gripe aviar: en España se consumen 143 al año por persona

No hay una comida más española que unos buenos huevos fritos con patatas pero, ¿cuánto se ha encarecido este plato en los últimos años? Pues más del doble. Hemos sacado la calculadora para ver cuánto ha subido el aceite desde 2019 (4,65 euros) y los huevos que se han encarecido un 2,5% (3,76 euros). Un precio que podría verse incrementado por el anuncio del confinamiento de las gallinas.

Hablamos de céntimos pero, hace seis años, un huevo frito nos costaba 18 céntimos y ahora son 41 céntimos. El consumo del huevo ha ido en aumento tras comprobarse que es un alimento básico y saludable en nuestra dieta.

El consumo de los huevos ha aumentado más de un 30%

Hay tal furor por los huevos que ni siquiera la gripe aviar afecta al consumo. La docena de huevos ha ido subiendo de forma escalonada por el aumento del consumo, más de un 30% en los dos últimos años que no se ha acompasado con la producción.

El confinamiento de las gallinas puede afectar a la producción, lo que puede provocar un aumento del precio. Aunque el Ministerio de Agricultura está vigilante. “Para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa”, advierte el ministro Luis Planas.

Desde los bares y restaurantes tienen claro que esta subida puede provocar un encarecimiento de los productos como la tortilla y los postres. Pero, en cuanto al abastecimiento, de momento los huevos están garantizados.