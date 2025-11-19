El GobiernKeir Starmer anunciará esta semana una ley que prohíba la reventa de entradas con ánimo de lucro

Más de 40 músicos enviaron una carta al primer ministro británico para impulsar medidas contra la reventa de entradas

El Gobierno británico de Keir Starmer anunciará esta semana una ley que prohíba la reventa de entradas con ánimo de lucro en Reino Unido. Este movimiento se inicia días después de que más de 40 músicos, entre los que se encuentran Dua Lipa o Coldplay, enviaran una carta al primer ministro para impulsar medidas contra esta actividad.

El grupo destacado de profesionales del mundo de la música instó a Starmer a que “impida que los revendedores estafen a los ‘fans'” y contribuyan así a poner un límite al precio que se puede cobrar cuando se revenden las entradas de espectáculos musicales.

En plena campaña electoral en marzo de 2024, cuatro meses antes de las elecciones que el Partido Laborista ganó por abrumadora mayoría, el actual primer ministro británico prometió que su Gobierno pondría un tope a la reventa para que los fanáticos pudieran ver a sus artistas favoritos “a un precio justo”.

En el programa electoral oficial de los laboristas, llamado ‘Change: The Labour Party Manifiesto 2024’, la formación se comprometió a “poner a los ‘fans’ en el corazón de los eventos introduciendo nuevas protecciones para los consumidores en la reventa de entradas”.

Según un análisis de la Autoridad de Competencia y los Mercados británica, en el Reino Unido las entradas de la reventa suelen tener un sobreprecio superior al 50 % del costo original.

¿Qué dice la ley sobre la reventa de entradas con ánimo de lucro?

En España se está trabajando para prohibir por ley la reventa de entradas con ánimo de lucro de forma online, mientras que en la calle esta actividad está perseguida con multa. El Consejo de ministros aprobó el pasado 1 de julio, en primera vuelta, el anteproyecto de ley de Consumo Sostenible presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que prohíbe el aumento del precio en la reventa de entradas.

La norma prohibirá la reventa de entradas cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial. "Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural pero que sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura”, argumentó el Pablo Bustinduy.

Prohibida la utilización de bots

En la actualidad, ya está prohibida la utilización de bots para adquirir entradas de espectáculos culturales y posteriormente revenderlas. Con la modificación actual se impide que en esa reventa se pueda incrementar el precio de la entrada más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial.

Actualmente, está prohibido que las empresas utilicen sistemas de bots para una compra masiva de entradas destinada posteriormente a la reventa. Así viene recogido en el artículo 27.6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Esta prohibición fue incorporada a la normativa española como transposición de Directiva Europea. La Directiva Europea dice que debe prohibirse a los comerciantes que revendan a los consumidores entradas de espectáculos culturales y deportivos que hayan adquirido empleando programas (software) como 'bots' que les permitan comprar un número de entradas que exceda los límites técnicos impuestos por el vendedor primario de las entradas o sortear cualquier otro medio técnico empleado por el vendedor primario para garantizar la accesibilidad de las entradas a todos los individuos.

La puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado convertirá esta actividad en ilícita, pudiéndose instar al bloqueo de las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción, y la consecuente sanción para el infractor.